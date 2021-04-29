К Новым Рубежам: Продолжается прием заявлений для участия в предвыборной тренировке

Продолжается прием заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования в рамках Общероссийской тренировки по использованию ГАС "Выборы" и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования.

ПТ

Стать участником может гражданин России, достигший на день голо-сования 18-летнего возраста. Для оформления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Заявки принимаются до 7 мая 2021 года.

Тестирование системы дистанционного электронного голосования пройдет с 12 по 14 мая 2021 года.

Справка:

Общероссийская тренировка по использованию ГАС «Выборы» и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования в единый день голосования 19 сентября 2021 года проходит в несколько этапов и завершится 21 мая. В ходе тренировки будет проведена проверка работоспособности ГАС «Выборы» и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования, а также отработаны практические действия участников избирательного процесса.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»