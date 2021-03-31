К Новым Рубежам: Проблемы соцработников. Чтобы решить – нужно изучить

ОНФ и Союз социальных педагогов и социальных работников приглашают всех социальных работников и специалистов по социальной работе пройти опрос "Положение социального работника" в приложении "ОНФ.Народный контроль".
УПиМК АК
Анкетирование поможет выявить наиболее актуальные для специалистов
проблемы и определить эффективные меры поощрения их нелегкого труда.
Другой задачей опроса является выявление проблем получателей социальных
услуг. В анкете около двух десятков вопросов, исследователей в частности
интересуют способы поощрения и экономии фонда заработной платы, которые
работодатели применяют к соцработникам, мотивация самих специалистов.
Проблемы соцработников
Пройти опрос
Пройти опрос
Опрос можно пройти как анонимно, так и напротив – привлечь внимание
общественников к конкретной ситуации, перечислив все контактные данные.
По результатам анкетирования эксперты ОНФ подготовят и представят в
общественном докладе предложения по развитию сферы социальной защиты в
России, в том числе по наилучшим мерам материального и нематериального
поощрения труда социальных работников.
Автор: Источник onf.ru