К Новым Рубежам: Проблемы соцработников. Чтобы решить – нужно изучить

ОНФ и Союз социальных педагогов и социальных работников приглашают всех социальных работников и специалистов по социальной работе пройти опрос "Положение социального работника" в приложении "ОНФ.Народный контроль".

УПиМК АК

Анкетирование поможет выявить наиболее актуальные для специалистов

проблемы и определить эффективные меры поощрения их нелегкого труда.

Другой задачей опроса является выявление проблем получателей социальных

услуг. В анкете около двух десятков вопросов, исследователей в частности

интересуют способы поощрения и экономии фонда заработной платы, которые

работодатели применяют к соцработникам, мотивация самих специалистов.

Проблемы соцработников

Пройти опрос

Опрос можно пройти как анонимно, так и напротив – привлечь внимание

общественников к конкретной ситуации, перечислив все контактные данные.

По результатам анкетирования эксперты ОНФ подготовят и представят в

общественном докладе предложения по развитию сферы социальной защиты в

России, в том числе по наилучшим мерам материального и нематериального

поощрения труда социальных работников.

Автор: Источник onf.ru

Газета «К Новым Рубежам»