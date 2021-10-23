К Новым Рубежам: Представители Алтайского края принимают участие во Всероссийском форуме «Национальная безопасность» в Туле

22 октября 2021 года в Туле завершился Всероссийский форум по межведомственному взаимодействию по профилактике идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде "Национальная безопасность".

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Мероприятие объединило более 200 специалистов из сферы молодёжной политики и представителей аппаратов антитеррористических комиссий из всех регионов России.

В течение трех дней участники проходили образовательную программу по следующим направлениям: профилактика идеологии терроризма и экстремизма; информационная безопасность; современные методы противодействия вербовки молодежи в деструктивные сообщества.

Алтайский край на форуме представили консультант отдела реализации и развития государственных программ молодежной политики управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона Дмитрий Гонюков и руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Алтайском крае Александр Кондрашов.

Участники форума выполняли задания на примере конкретных кейсов и разрабатывали новые формы и методы профилактики идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде. Особое внимание было уделено вопросам межведомственного взаимодействия.

Справка:

Всероссийский форум «Национальная безопасность» организован Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Правительством Тульской области и при поддержке Национального антитеррористического комитета РФ.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»