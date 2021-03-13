К Новым Рубежам: Председатель Правительства России Михаил Мишустин доложил главе государства об итогах рабочей поездки в Сибирь

На прошлой неделе он посетил пять регионов, три из которых с наиболее сложной социально экономической ситуацией – Алтайский край, Республики Тыву и Горный Алтай.

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Владимир Путин по итогам доклада премьер-министра дал поручения, направленные на повышение качества жизни людей, улучшение ситуации в экономике, социальной сфере, образовании. «Нужно, безусловно, обеспечить необходимый объем привлечения инвестиций в эти регионы и на этой базе обеспечить достижение конкретных целевых показателей, в том числе и по уровню роста реальных доходов людей, которые проживают в этих регионах», — отметил глава государства.

Напомним, во время визита в Алтайский край Михаил Мишустин побывал в барнаульской школе №53, где встретился с педагогами, учениками и родителями; на площадке Алтайского завода прецизионных изделий провел рабочую встречу с представителями Союза промышленников Алтая. В Горном Алтае премьер-министр обсудил с главами регионов и представителями турбизнеса развитие туристической отрасли.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перед главой кабмина обозначил ряд проблем, для решение которых нужны федеральные средства. Речь идет о реконструкции Чуйского тракта — 316 км федеральной трассы проходят по территории региона. Планируется расширить дорогу за счет увеличения полосности.

Второй вопрос, который обсудил Губернатор с Михаилом Мишустиным, касался Международного аэропорта Барнаула им. Г.С. Титова. Необходима модернизация взлетно-посадочной полосы.

Серьезна проблема края — рост числа случаев онкозаболеваний. Нужен новый хирургический корпус, оборудованный современными операционными блоками, реанимационными палатами и палатами для реабилитации.

Также Виктор Томенко выступил с инициативой построить комплекс дамб в Краснощеково для защиты жителей от паводков. Нужны гидротехнические сооружения протяженностью в 6 км.

Озвучил Губернатор и большую потребность в новых ученических местах в регионе. Половина потребности сконцентрирована в Барнауле: необходимо построить еще более 10 школ на 7 тысяч учебных мест. Речь конкретно шла о строительстве двух школ в новых микрорайонах массовой жилой застройки. Михаил Мишустин поддержал инициативу Губернатора по заключению концессионного соглашения на строительство двух школ в краевой столице в рамках государственно-частного партнерства.

Информация kremlin.ru

Автор: Ирина Куксова

Газета «К Новым Рубежам»