К Новым Рубежам: Предпринимателям будет доступна процедура электронного досудебного обжалования решений контрольных органов

Предприниматели смогут воспользоваться процедурой электронного досудебного обжалования решений контрольных органов. Новый федеральный закон о государственном контроле (надзоре) вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Российская газета

Процедура обжалования решений контрольных органов будет доступна для наиболее распространенных видов государственного контроля (надзора), осуществляемых федеральными органами государственного контроля (надзора) (например, МЧС России, Роспотребнадзор).

Сервис предназначен для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, в отношении которых было назначено или проведено мероприятие по государственному контролю (надзору).

Подать электронную жалобу в уполномоченный орган можно будет через единый портал государственных и муниципальных услуг «Госуслуги» (см. приложение).

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»