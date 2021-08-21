К Новым Рубежам: Права граждан под защитой

На этой неделе в рамках рабочего визита Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Б.В. Ларин посетил наш район.

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Правозащитник вместе с сотрудниками аппарата познакомился с проблемами жителей города, посетил несколько сёл, оценил доступность реализации в районе права на образование, получение медицинской и социальной помощи. Все, кто был уверен, что в решении его проблемы поможет только личный визит к уполномоченному, смогли предварительно записаться на прием в городской администрации.

В начале своего визита Б.В. Ларин встретился с главой района Г.П. Глазуновой. Они обсудили вопросы, касающиеся жизнедеятельности муниципалитета: состояние системы ЖКХ, а именно устаревшие теплотрассы, затронули тему действующей реконструкции системы отопления и холодного водоснабжения и, конечно же, тарифов. Знакомясь с деятельностью социальных учреждений, омбудсмен посетил районное управление социальной защиты населения.

– Посмотрел работу специалистов комплексного центра социального обслуживания населения, – сказал Борис Владимирович, – здесь, действительно, трудятся профессионалы, которые добросовестно относятся и к своим обязанностям, и к людям. Вот только условия работы – стеснённые. Будем поднимать вопрос перед министерством социальной защиты о возможности расширения площадей, чтобы дети и люди с ограниченными возможностями здоровья могли получать услуги в нормальных условиях, а не в таких, как сейчас: в залах нет даже окон.

В ходе визита были проверены и помещения изолятора временного содержания ОМВД России по Локтевскому району. Ознакомившись с бытом и условиями содержания граждан, уполномоченный сделал вывод: нарушений нет. Более того, в следующем году, как заверили омбудсмена в отделе, здесь планируется капитальный ремонт потому, что и такую категорию граждан необходимо содержать в достойных условиях.

В администрации города уполномоченный по правам человека в Алтайском крае провёл личный приём совместно с исполняющим обязанности прокурора Локтев-ского района Н.В. Ефимовой и заместителем главы района по социальным вопросам Е.А. Пилипас. Жителей района волновали разные темы, многие из них уже обращались в различные инстанции, пытаясь разобраться в проблеме, а сегодня пришли за содействием в отстаивании своих прав к омбудсмену. Среди вопросов, с которыми обращались земляки, самая «больная» тема – повышение тарифов за теплоснабжение.

– На приеме побывали более двадцати человек, и у каждого по несколько вопросов, – поясняет Борис Владимирович. – Больше всего обратившихся людей волнуют высокие тарифы на тепло. Мы обязательно сделаем запрос в те государственные структуры, которые наблюдают за этим процессом и дают заключение на повышение тарифов. Посмотрим, какие проверки проводились, по необходимости, запросим повторить обоснованность поднятия расценок.

Обращались горожане и по конкретным проблемам: нехватка врачей узких специальностей, несанкционированные свалки, мусорный полигон, давняя и неразрешимая пока проблема – бродячие собаки, а также поднимались вопросы начисления субсидий и компенсаций.

– Взяли на заметку, например, серьёзный вопрос горожанки, – дополняет Борис Владимирович. – Женщина просит посодействовать и помочь её внучке выехать из Сирии. Этим делом уже занимается Министерство иностранных дел и Федеральный уполномоченный по правам человека, мы, со своей стороны, также подключимся и постараемся помочь, чем сможем.

Еще во время приёма просили проверить очередность получения жилья, жаловались и на отсутствия педагогов в школах. На вопросы, связанные с образованием, спортом, здесь же отвечала заместитель главы района Е.А. Пилипас.

– Важно обучить людей, – продолжает омбудсмен, – как реализовать свои права, куда необходимо обращаться, какие вопросы можно и нужно решать на местном уровне. Сегодня пришла женщина и жалуется на то, что возле котельных шлак не вывозят, а отсыпают им территорию возле её дома. Спрашиваю: «Обращались в Роспотребнадзор, для того, чтобы сделать соответствующие замеры?» И слышу в ответ: «Нет». Мы не отказываемся работать и разбираться, но, например, этот вопрос можно было давно выяснить самостоятельно.

По словам Б.В. Ларина, некоторые ситуации удалось разрешить уже во время личного общения, для решения других потребуется время, чтобы дополнительно изучить проблемы и направить запросы в профильные ведомства. Но, как заверил, Борис Владимирович, ни одно обращение не останется без ответа.

В рамках работы на территории района правозащитник посетил и две сельских школы – Устьянскую и Локтевскую. По итогам этих визитов принял решение – обратиться в министерство образования края с просьбой включить данные образовательные учреждения в программу по обновлению и модернизации компьютерной техники. Завершил работу омбудсмен на Локтевской земле посещением частного социального приюта в селе Локоть.

– Данное учреждение настораживает, – говорит помощник правозащитника А.А. Семенов, – к нему есть много вопросов. Будем вместе с министерством соцзащиты следить за его деятельностью, рассматривать возможность перевести проживающих здесь людей в государственные учреждения.

Автор: С. КУРНОСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»