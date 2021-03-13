К Новым Рубежам: Повсеместное использование цифровых технологий будет способствовать росту производительности труда в Алтайском крае

Это отметил в своем выступлении министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов в ходе обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года на заседании Правительства края.

УПиМК

«В условиях самоизоляции именно цифровые решения стали связующим звеном общества. А значит цели Стратегии в части развития современной информационной инфраструктуры на всей территории Алтайского края, обеспечивающей цифровизацию и цифровую трансформацию ос-новных отраслей и рынков, как никогда актуальны», — сказал министр.

В Алтайском крае для повышения «цифровой зрелости» и внедрения самых различных плат-форм и сервисов на основе отечественных технологий приоритетными отраслями экономики станут промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и образование, культура и госу-дарственное управление, городское хозяйство, строительство, транспортная и энергетическая инфраструктура. В основе таких решений будут лежать сквозные цифровые технологии, содер-жащие искусственный интеллект.

Кроме того, изменится и само взаимодействие государства и человека, чему будет способство-вать развитие электронного правительства как цифровой платформы (реализация проекта «Гос-ударство-как-Платформа»).

По словам Евгения Зрюмова, предполагается ускоренная цифровая трансформация региональ-ной экономики, активизация инвестиционной и инновационной деятельности, масштабное при-влечение частных инвестиций к модернизации и развитию широкого спектра отраслей, повсе-местное использование цифровых технологий, способствующих росту производительности тру-да.

Губернатор края Виктор Томенко отметил актуальность развития информационной структуры на территории региона. «Цифровые технологии, цифровая экономика – это то, что может к 2035 году до неузнаваемости изменить наш мир. Конечно, базовые отрасли будут функционировать, будут производить продукцию, обеспечивать потребности общества, но формы взаимодействия, объемы информации, искусственный интеллект и все, что связано с такого рода инновациями, жизнь поменяет очень серьезно», — сказал Губернатор.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»