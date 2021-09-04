К Новым Рубежам: Помним, чтим, равняемся

1 сентября в ходе торжественной линейки в школе № 2 состоялось открытие памятника Герою Советского Союза Василию Клочкову. Это звание было присвоено ему в Великую Отечественную войну после битвы за Москву осенью-зимой 1941 года.

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Его слова «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» стали символом защитников Родины на десятилетия вперёд. Увековечить память о земляке стало совместным решением районного совета ветеранов и педагогов и учащихся школы №2.

Работа по созданию памятника началась почти два года назад. После ежегодного благотворительного концерта, проводимого школой, было решено собранные средства направить на изготовление памятника герою-земляку. Так как сумма была небольшой, обратились за помощью к руководителям предприятий и предпринимателям. В сборе средств на памятник инициативу школьников поддержали А.А. Линник, А.Н. Волженин, А.Ф. Мелихов, М.В. Кащеев, Е.В. Забара. Памятник заказали на Колыванском камнерезном заводе. В связи с пандемией сроки его изготовления затянулись.

– Далее нужны были средства для его установки, – рассказала на линейке заместитель директора по воспитательной работе Е.А. Реклинг. – Мы приняли участие в конкурсе грантов губернатора Алтайского края и победили. На установку памятника нами получены средства в размере 90 тыс. рублей. Работы по его обустройству выполнил С.Н. Иванников. Помощь оказали коллективы Горняцкого водоканала, Неверовской дробильно-сортировочной фабрики, Горэлектросети, поддержали нас и администрации Локтевского района и города Горняка.

Идейным вдохновителем данного проекта по праву считается председатель районного совета ветеранов Л.Т. Мелихова. Обращаясь к педагогам и учащимся школы, Лидия Тимофеевна поблагодарила их за поддержку, подчеркнула значимость их работы и выразила надежду, что в дальнейшем школе №2 будет присвоено имя героя-панфиловца.

– Ваша школа по праву должна называться – школа-музей, – сказала она. – У вас есть Зал боевой и трудовой Славы, где хранятся фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Вы собрали, систематизировали богатый материал о другом нашем земляке – В.М. Шукшине. Большая работа проведена вами по теме «Горняк – город шахтерской Славы». В школе есть кабинет, где располагается материал по истории русской избы. Почти 20 выпускников были участниками афганской войны, и вы тоже это помните. И, наконец, просто великая работа проведена по сбору материалов о биографии, боевом пути и подвиге В.Г. Клочкова, оформлена экспозиция в музее. А сегодня ваши кадеты – гордость не только нашего Локтевского района, но и всего Алтайского края.

Действительно, кому, как не кадетам, можно доверить чтить память героя-воина. Поэтому, когда встал вопрос о местоположении памятника, и было принято совместное решение администрации района и города, совета ветеранов и школы — установить его во дворе образовательной организации.

– Когда мы стали анализировать, все ли у нас сделано при подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы, – рассказывает Лидия Тимофеевна, – вдруг сделали открытие, что в селе Николаевка есть только улица имени В.Г. Клочкова. Дома, где он жил, уже давно нет. Обратилась к вам, чтобы вы сделали все для того, чтобы устранить эту несправедливость.

Первоначально установить памятник планировалось в Николаевке, где Василий Клочков жил до войны. Позже планы поменялись. И теперь это памятное место стало центром проведения торжественных школьных мероприятий.

Так случилось и в День знаний: в окружении кадет в форме и чеканящих шаг знаменных групп, изваяние из камня вы-глядело еще строже и торжественнее.

Почетное право открыть памятник Герою Советского Союза, нашему земляку Клочкову Василию Георгиевичу предоставили председателю Алтайского краевого Законодательного Собрания А.А. Романенко, председателю совета ветеранов района Л.Т. Мелиховой и кадету, организатору проекта, Дарье Новичковой. Они перерезали символическую красную ленточку, возложили цветы и преклонили головы перед бессмертным подвигом всех воинов, отстоявших свободу и мир.

Надо отметить, кадеты школы – достойные потомки героев Великой Отечественной. Здесь же на линейке были отмечены их последние достижения, вручены грамоты, дипломы и подарки. Назовем самые значимые из них. Команды «Патриот-1» и «Патриот-2» награждены Дипломами 1 степени за первое место в краевой профильной смене «Наследники веков».

– Две наши команды в разных возрастных категориях участвовали и победили, – отметила директор школы Т.В. Никонова. – Это была честная борьба с юноармейцами, военно-патриотическими клубами Алтайского края. Поздравляю ребят, руководителя Е.В. Четыркина и всех педагогов, каждый из которых внес свой вклад в эту победу.

Глава района Г.П. Глазунова наградила и педагогический коллектив школы, занявший первые места за высокие показатели методической работы и за высокие показатели в учебно-воспитательной деятельности 2020-2021 учебного года.

Автор: И. КУКСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»