К Новым Рубежам: Подписывайся на страницы II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в социальных сетях • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

20-23 мая на Барнаульском гребном канале пройдут мировые соревнования по гребле на байдарках и каноэ, на которых будут разыграны лицензии на участие в Олимпиаде 2021 года в Токио.
ap22.ru
Ожидается, что в Барнаул прибудут около 500 спортсменов из 50 стран, а также тренеры, техники и, конечно, много болельщиков. Всего Барнаульский гребной канал готовится принять за время соревнований 20 000 человек.
Такие масштабные соревнования столица Алтайского края примет впервые в своей истории. Все главные новости о подготовке к стартам, фото, видео, комментарии спортсменов и экспертов оперативно публикуются на страницах в социальных сетях, там же проводятся конкурсы и будет освещаться ход соревнований. Количество постов уже перевалило за сотню, а подписчиков – за тысячу.
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Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.