К Новым Рубежам: Подарок дорожникам

На днях в Локтевском филиале Юго-Западного ДСУ состоялась передача дорожной техники: подразделение получило новый КамАЗ.

.

Ключи от мощного автомобиля из рук главного инженера головного предприятия С.В. Кайля получил водитель Н.Н. Даниленко. На встрече также присутствовали глава Локтевского района Г.П. Глазунова и депутат Госдумы Д.В. Бессарабов.

Новая дорожная техника поступает в филиалы Юго-Западного ДСУ в рамках программы по обновлению парка дорожно-строительной техники на 2020-2021 годы в соответствии с намеченным графиком. Локтевский филиал в этом году порадовали впервые.

– Работающим на нашем предприятии КамАЗам уже более тридцати лет. Конечно же, мы рады такому пополнению, – от души улыбается руководитель филиала А.А. Кель. – К тому же это не просто грузовик, а КДМ – комбинированная дорожная машина. Она оснащена специальными приспособлениями: ножом, пескоразбрасывателем, щёткой. В летний период автомобиль будет использоваться как самосвал, а вот зимой, благодаря навесному оборудованию, он сможет эффективно очищать дорожное полотно от снега и наледи. Если необходимо, справится и с небольшими перемётами. Также с его помощью легко произведём посыпку дорог песком против гололёда. В ближайшее время с нового КамАЗа снимут зимнее навесное оборудование, и машина начнёт работу на дороге К-26 (А322 Горняк – Староалейское). Там сейчас идёт капитальный ремонт дорожного полотна. По словам руководителя предприятия, до сих пор подобная техника была привлечена со стороны, а вот теперь асфальт будет возить уже свой автомобиль. Сэкономленные денежные средства, которые уходили на аренду транспорта, отныне станут оставаться в учреждении и пойдут на ремонт той же дороги.

Как пояснил Александр Александрович, управлять современной дорожной машиной доверили лучшему водителю Локтевского филиала Юго-Западного ДСУ Н.Н. Даниленко. Николай Николаевич имеет большой – более тридцати лет – стаж работы водителем. На данном предприятии он трудится всего четыре года, но уже зарекомендовал себя профессионалом своего дела, добросовестным и аккуратным. Водитель отличается хорошим отношением к технике, умело поддерживает её в отличном техническом состоянии: под его присмотром она всегда в строю и готова к работе.

– Нам хотелось бы ещё пополнить автопарк трактором К-700 с роторной фрезой, – поделился с «Рубежкой» руководитель местных дорожников. – В условиях суперснежных зим, какие случаются последние годы, подобная техника действительно необходима. Она позволит своевременно удалять валы с краёв дорог, чтобы весной вода не подтапливала дорожное полотно, и оно не разрушалось. Особенно это касается таких проблемных участков, как трасса на сёла Александровка и Устьянка. К слову, эта спецмашина и в летний период позволит более эффективно расходовать денежные средства, и в зимний – быстрее производить очистку дорог, тем самым обеспечивая людям проезд практически в любое время.

В заключение нашего разговора А.А. Кель отметил, что к настоящему моменту план нынешнего года по капитальному ремонту отрезка в 4,7 километра дороги Горняк – Староалейское филиалом выполнен на 85%. Следовательно, примерно через неделю ремонтные работы здесь будут полностью завершены. Конечно, на этом дорожники не успокоятся: они приступят к освоению объёмов следующего, 2022 года, и продолжат ремонт ещё 5,3 километра этой же дороги.

– Планируем в этом году, как минимум, дойти до посёлка Кировского, а в идеале – и дальше, отремонтировав весь участок. Если осень будет тёплой и сухой, думаю, справимся, – подытожил наш собеседник.

Автор: И. КУКСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»