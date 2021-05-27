К Новым Рубежам: Почти 7400 семей Алтайского края получат в мае выплату на детей от трех до семи лет

В Алтайском крае ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно по новым правилам назначили 7398 семьям, в которых воспитывают 9186 детей.

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Из них на 7279 детей (79%) выплата назначена в максимальном размере, то есть семьи получат 100% прожиточного минимума на детей, установленного в регионе. В 2021 году он составляет 10 611 рублей.

С 1 апреля действуют новые правила предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Введен трехступенчатый подход к определению размера ежемесячной выплаты: в размере 50% величины прожиточного минимума на детей, или 5 305,5 рубля; 75%, или 7958,25 рубля; 100%, или 10 611 рублей.

Условия назначения ежемесячной выплаты стали адресными. При определении права на ежемесячную выплату учитывают доходы семьи и ее имущественную обеспеченность. Расширена категория лиц, которых учитывают в составе семьи при расчете среднедушевых доходов. Теперь берут в расчет детей до 23 лет, не состоящих в браке, обучающихся очно, и детей, находящихся под опекой. Также введено «правило нулевого дохода», согласно которому ежемесячную выплату предоставляют при наличии у трудоспособных членов семьи заработка или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

Назначение и выплата пособия проходит по системе одного окна. Без сбора дополнительных справок пособие назначают более чем для 95% его получателей. Однако есть документы, которые не могут запросить в порядке межведомственного взаимодействия, поэтому граждане предоставляют их лично. К ним относят документы о регистрации актов гражданского состояния за пределами России, о доходах военнослужащих и служащих силовых структур, о получении стипендии и другие. Список документов указан при отправке заявления через Единый портал госуслуг. Граждане должны предоставить их в управление социальной защиты населения в течение 10 дней.

Заявления получателей ведомство рассматривает в течение 10 рабочих дней. Срок может быть продлен еще на 20 рабочих дней, если не поступят ответы на межведомственные запросы. По каждому поданному заявлению специалисты управления социальной защиты населения делают не менее 18 запросов в различные структуры и детально изучают семейное, финансовое и имущественное положение, в том числе срок службы в армии, нахождение в декретном отпуске и так далее.

Заявление на выплату можно подать через Единый портал госуслуг. Более подробная информация представлена на сайте Министерства социальной защиты Алтайского края. Задать интересующие вопросы можно в контакт-центре ведомства по телефону (3852) 27-36-01.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

Газета «К Новым Рубежам»