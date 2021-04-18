К Новым Рубежам: Почти 600 школ края уже провели Всероссийские проверочные работы

С 1 по 26 марта в 574 школах края проведены ВПР по девяти учебным предметам в 11 классах, по географии — в 10 классах.

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В оценочной процедуре участвовало более 10,6 тыс. обучающихся 11 классов, в том числе по истории 10627 учеников, биологии — 9941, географии — 9671, физике — 10091, химии — 9669 и иностранным языкам (английскому — 7893, немецкому – 1422, французскому — 14). ВПР по географии написали 1033 учащихся 10 классов.

С 15 марта начались Всероссийские проверочные работы для учеников 4 классов по русскому языку, математике и окружающему миру. 5 классов — по русскому языку, математике, истории, биологии. 6 и 8 классов – по русскому языку, математике и двум предметам на основе случайного выбора. 7 классов — русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике, иностранному языку. Эти проверочные работы проходят в штатном режиме для всех классов в параллели и завершатся 21 мая.

В 2021 году разработана и запущена региональная информационная система ВПР22 Алтайский край (vpr22.22edu.ru), которая объединяет все информационных системы края, используемые в организационно-методическом сопровождении оценочной процедуры ВПР по принципу «единого окна», включая обучение экспертов, общественных наблюдателей, организацию проверки-перепроверки работ и систему составления расписания. На сайте также есть расписание ВПР 2021 года по всем муниципалитетам, школам, классам.

Для получения обратной связи и оказания методической помощи на сайте создан форум по поддержке участников ВПР, работает горячая линия 8 (3852) 20 64 44.

В 2021 году в перепроверке ВПР по математике и русскому языку в 4-6 классах участвуют 38 школ из 20 муниципалитетов с необъективными результатами 2020 года, 90 экспертов прошли обучение в АИС, получили соответствующие сертификаты и приступили к перепроверке 2599 работ обучающихся.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»