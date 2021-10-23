К Новым Рубежам: «Плохих дорог много, а денег на их ремонт мало»

Ремонт и содержание автодорог – вопрос, всегда злободневный для земляков. И всегда проблемный. "Рубежка" вынуждена периодически возвращаться к теме неудовлетворительного состояния городской улично-дорожной сети.

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Особенно много нареканий по качеству дорог местные власти получают во время так называемого межсезонья, то есть весной и осенью. Вот и сейчас в социальных сетях набирает темп и накал обсуждение качества дорожного полотна.

Непроезжие участки, жалуются и предупреждают горожане, могут задержать прибытие в точку назначения бригады скорой помощи, наряда полиции, пожарного расчёта. Пешеходам тоже нелегко передвигаться по «направлениям», где вместо гладкого пути сплошь ухабы да выбоины, и на любую кочку найдётся своя ямка. Также местные жители всё настойчивее поднимают вопрос о ликвидации огромных луж, обойти которые практически невозможно.

В общем, спроси сегодня любого в Горняке, и едва ли отыщется такой собеседник, который оказался бы доволен состоянием местных дорог. Да, можно возразить, мол, тема больная не только для нашего города, и по всей стране это – проблема номер один. И что ежегодно силами муниципальных администраций и дорожных служб проводятся текущие ремонты.

Однако факт остаётся фактом: чаще всего результат таких ремонтов не столь хорош, как рассчитывалось и хотелось бы – долговечности «летнего задела» хватает максимум на год. С приходом нового осеннего или весеннего периода всё возвращается на круги своя, и водители вновь, как могут, лавируют между глубокими ямами, подвергая опасности не только себя, но и других участников движения.

В официальной группе «К новым рубежам» в интернете наши читатели стали присылать фотографии некрасивых и проблемных горняцких дорог. Глядишь на их состояние, и становится грустно. Ещё грустнее от комментариев, эти снимки сопровождающих: люди рассказывают, как вынуждены добираться на работу, в школу и дет-ские сады «по колено в грязи». Земляки устали бить подвески машин на ухабах, промачивать ноги и пачкаться в необъятных лужах. И просят, чтобы голос обычных жителей Горняка был услышан. Выдержки из некоторых обращений горожан «Рубежка» приводит ниже.

Лидия:

– По нашей улице Усадебной грейдер изредка, но проходит. Но считаю, этого недостаточно, потому как у нас здесь образовались такие ямы, которые необходимо сначала отсыпать отсевом, а потом уже выравнивать. Причём, если днём эти ужасные выбоины хотя бы легко заметить, то в тёмное время суток они становятся невидимыми, поскольку на протяжении всего пути отсутствует нормальное освещение. Водителям здесь приходится ездить не прямо, а зигзагами. Все мы взрослые люди, платим налоги – неужели маленький клочок дороги нельзя отремонтировать?

Владимир:

– После того как по Калинина проложили новую теплотрассу, здесь стало невозможно проехать на автомобиле, а тем более пройти. Восстановление дорожного полотна после прокладки коммуникаций? Не, не слышали… И теперь улица непригодна для проезда – по любым нормам и ГОСТам. Мы устали от грязи, от вечных ремонтов наших машин, от невозможности в опрятном виде добраться до школы нашим детям. И такое не только по Калинина: посмотрите, что творится на улице Победы! Вполне приличная была дорога, с неплохим асфальтом, а сейчас тут всё перерыли.

Светлана:

– Наверное, жители центра Горняка не понимают тех, кто живёт ближе к окраинам. Действительно, по центральным улицам ходить-ездить вполне можно, но вот так называемым второстепенным дорогам должного внимания не уделяется. В осенне-весенние периоды пешеходам приходится всё время держаться начеку и отпрыгивать от брызг из-под колёс автомобилей – иначе будешь мокрый и грязный с ног до головы. На водителей, впрочем, зла не держу. Они-то и стараются притормаживать, но когда то и дело попадаешь колесом в заполненную жижей яму, трудно контролировать процесс… Были бы рады, если при ремонте дорог подумают и о пешеходах.

Мэр Горняка С.В. Журба, по его словам, не понаслышке знает все болевые точки города: лично объезжает, курируя проводимые ремонтные работы. Всегда идёт и на контакт с местными жителями – старается учитывать каждую просьбу или жалобу и обязательно реагировать на обращения. Чтобы обсудить городскую дорожную сеть, «Рубежка» встретилась с главой городской администрации.

– Сергей Викторович, ремонт и содержание улично-дорожной сети – одно из наиболее приоритетных направлений в работе любых муниципальных властей. Что можете сказать в этом плане о нашем Горняке?

– Действительно, дороги – важное направление в нашей работе, причём круглогодично. Учитывая тот момент, что дорожные проблемы никак не уходят с повестки дня, кому-то может показаться – мы их не видим или не хотим их решать. Это в корне не верно. Всё упирается в наличие необходимых на данные цели финансовых средств, а их хронически не хватает. В дорожном фонде на 2021 год было заложено 662 тысячи рублей. А в реальности за девять месяцев текущего года израсходовано 2 миллиона 700 тысяч. Из них 915 тысяч предоставлено администрацией района – это субсидии для городских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования.

– На какие участки дорог пошли все эти финансовые средства?

– Провели частичный ямочный ремонт на тринадцати улицах. Латали самые проблемные участки по улицам Кирова, Ленина, Некрасова, Победы и т.д. Произвели частичную отсыпку дорог частного сектора – на эти работы потребовалось 230 тонн щебня и 80 тонн отсева. Отсыпали часть дороги по улице Советской и улице Бурова. Обустроили три пешеходных перехода: два по улице Ленина и один – по Комсомольской. В содержание улично-дорожной сети входит и обустройство дорожных знаков. В этом году, по предписаниям ГИБДД, производилась установка дорожных знаков на нерегулируемых перекрёстках, а также замена на новые вместо пришедших в негодность. Проводится работа и по содержанию системы «Каскад», которая обеспечивает освещение городских улиц в ночное время. Заменено порядка сорока светильников по улицам Миронова, Ленина, Кирова, Остров-ского, Комсомольской. По многочисленным просьбам жителей установили одиночные фонари с автономным включением как в северной, так и в южной частях города, на посёлке элеватора, улицах Калинина и Восточной.

– Горожане обращают внимание на тот факт, что не всем улицам уделяется должное внимание…

– Идёт планомерная работа. Ежегодно перед началом дорожного сезона проводятся комиссионные осмотры, обследования, составляются перечни мероприятий, которые необходимо будет выполнить, выявляются недостатки. Всё фиксируется. Как уже не раз пояснял, в первую очередь стараемся восстановить дорожное полотно на маршрутах общественного транспорта – а это, кстати, не только центр Горняка, – затем на всех остальных. В очередной раз обращаю внимание на то, что большинство дорог в городе, к сожалению, относятся к числу грунтовых. К примеру, сегодня (разговор состоялся в среду) погода стоит тёплая, поэтому грейдер по восстановлению дорожного полотна работает в усиленном режиме. Буквально только что он прошёл по улицам Молодёжной и Шахтёрской, и направился на улицу Юбилейную посёлка элеватора.

– Давайте, рассмотрим конкретные участки дорог – что и где планируется сделать. Будет ли столь необходимый им ремонт на улицах Усадебной, Калинина, Победы?

– Знаю о каждом участке, где состояние улиц неудовлетворительное. На Усадебную не один раз направляли грейдер, но производить восстановительные работы здесь сложно: само по себе полотно изношено, и местами встречаются участки асфальта. Весной будущего года планируем завезти туда щебень и тщательно разровнять. Что касается улицы Калинина – там грунтовая дорога, и после капитальных ремонтов коммуникаций тепло- и водоснабжения она действительно сильно пострадала. Данный вопрос поднимался на уровне районной администрации. Там было принято решение о необходимости в весенний период направить очередную субсидию в городской дорожный фонд для проведения работ по отсыпке этой улицы. Похожая ситуация и с улицей Победы. Мы направляли письмо с просьбой восстановить дорожное полотно после проведённых работ в подрядную организацию ООО «Ника». Представители подрядчика приезжали, мы с ними посетили все проблемные участки, в итоге данная организация, согласно условиям договора, восстановит повреждённое асфальтовое покрытие в местах проведения работ. Хотел бы ещё раз подчеркнуть – мы видим и слышим все обращения людей, будь то по телефону или через соцсети. Стараемся делать всё, что в наших силах.

– Может быть, стоит один раз капитально отремонтировать, качественно положить асфальт, чем из года в год подсыпать и грейдировать?

– Конечно, это был бы замечательный выход из ситуации. Но положить новый асфальт с теми финансовыми возможностями, которые имеются у администрации города, не под силу. На данный момент составлена смета на капитальный ремонт улиц Победы, Кирова, Островского, и для выполнения только этих работ необходимо без малого 20 миллионов рублей! Потому стараемся стучаться во все двери, обратились за помощью к краевым властям. Пока вот ждём рассмотрения нашего обращения – надежда умирает последней.

– Помимо дорог в городе сейчас производится отсыпка контейнерных площадок. Может, лучше на эти средства отремонтировать лишнюю улицу?

– В принципе, я с вами согласен. Упомянутые площадки под мусорные баки приходится отсыпать не один раз за сезон. И знаете, обидно становится: стараемся навести порядок, обеспечить доступный проход к контейнерам… но, как правило, не проходит и трёх дней, а вся территория вновь захламлена. Несут всё, начиная от ботвы и веток с огорода, до диванов и кроватей. И вновь приходится очищать – на незапланированные средства городского бюджета. А ведь могли бы на эти деньги, действительно, произвести отсыпку хотя бы одной улицы, но целиком. Увы, сколько ни обращались к жителям, ни объясняли, что эти контейнерные площадки только для бытового мусора, – люди будто не понимают.

– Поделитесь планами на будущий год?

– Будем и дальше заключать договора на проведение ямочного ремонта. Состояние дорог города нужно удержать на прежнем уровне. Причём хотелось бы не только удержать, но и значительно улучшить. Над этим и работаем. Впереди зима, нужно позаботиться о том, чтобы не допускать на улицах снежных заносов. На данный момент заключены договора с предприятиями, индивидуальными предпринимателями, с теми, кто готов оказывать помощь в расчистке дорог в зимний период. Один из положительных моментов – в администрации города появилась своя спецтехника. Грейдер, например, и сейчас задействован на улицах, и зимой у него будет много работы.

Автор: С. КУРНОСОВА

Газета «К Новым Рубежам»