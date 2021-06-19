К Новым Рубежам: Первый доктор малышей

Люди этой профессии удивительны по своей натуре: ведь мало кто из нас способен с полной самоотдачей следовать нелёгкому, порой неблагодарному делу.

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Нередко в их сторону слышится критика и выражается недовольство, но все мы понимаем – врачи, люди в белых халатах, каждый день стоят на страже нашего здоровья. И без них мы никак! Эти слова с уверенностью можно адресовать и совершенно конкретному доктору – замечательному врачу-неонатологу, известному в районе педиатру М.Ю. ФИЛИПЦОВОЙ.

“Педиатр от Бога, талантливый и очень грамотный врач”, – именно такие слова с любовью и искренней благодарностью говорили родители, чьих детей Маргарита Юрьевна лечила и лечит.

Сложно представить, скольким детям за тридцать семь лет службы здравоохранению наша героиня вернула здоровье, скольким заново подарила жизнь. Клятва Гиппократа для неё всегда была священна. После окончания Алтайского государственного медицинского института молодой доктор по распределению была направлена в Локтевскую районную больницу. В то время наша ЦРБ считалась одной из самых лучших в крае. Здесь трудились грамотные и опытные врачи с огромным навыком работы, представители почти всех медицинских специальностей.

– Начала свой трудовой путь, – рассказывает Маргарита Юрьевна, – в должности неонатолога, в роддоме. Специальность сложная, ты оказываешь помощь новорождённым до четырёх недель жизни, для чего необходимо обладать знаниями сразу в нескольких областях: педиатрии, реаниматологии, хирургии, неврологии, пульмонологии, кардиологии. Параллельно работала педиатром, стала заведующей детским отделением. Моими первыми наставниками стали всем известные в нашем районе профессионалы – Маргарита Павловна Десятова и Наталья Антоновна Воронова. Очень им благодарна за то, что делились своим бесценным опытом. Знаете, за годы работы бывало всякое. Но о своём выборе – лечить детей – я ни разу не пожалела.

Ни для кого не секрет, что дочери и сыновья наследуют от родителей не только гены, черты лица, интеллектуальные способности. Зачастую они «наследуют» и профессии. Так появляются потомственные медики. Семейные профессиональные династии – это не только передача знаний, накопленного опыта, секретов мастерства от поколения к поколению, но и особая атмосфера, пропитанная любовью к своей работе даже дома. В такой атмосфере дети нередко и принимают решение пойти по стопам старших. Семью Филипцовых, к слову, по праву можно назвать медицинской династией.

– Выбор профессии, наверное, был предсказуем, – улыбается Маргарита Юрьевна, – у меня бабушка, мама и папа врачи, а также все тётушки, сёстры и племянники. Каждый выбрал в медицине свой путь и работает по той или иной специальности, добиваясь блестящих результатов, становясь примером для меня и коллег. Рада, что династию докторов продолжил и мой сын Никита. Он стал специалистом УЗИ, сейчас трудится в Барнауле, в детской больнице.

Педиатрия – одно из самых трудных и ответственных направлений в медицине. Каждый пациент требует своего особого подхода, но эти маленькие пациенты даже не могут сами пожаловаться на недуг, вернее, рассказать о нём. Врачи, работающие с малышами, должны обладать поистине обширными знаниями и огромной наблюдательностью, чтобы уметь распознавать симптомы самых разных заболеваний, разобраться в причинах болезненного состояния ребёнка.

– Главная сложность в работе неонатолога, – говорит доктор, – как раз и заключается в том, что кроха не может сказать и объяснить, что и где болит. Ему просто плохо, и всё. Ты сам обязан, с позиций своих знаний и опыта, определить, что происходит с малышом. Дети есть дети. Это вовсе не малая копия взрослого человека, как считают некоторые люди. У ребёнка растущий организм со свойственными только ему процессами. Здесь всё по-другому. А ещё, наряду со знанием медицины, педиатр должен быть и хорошим психологом, и педагогом, и немного артистом: где-то успокоить, где-то толково и доходчиво для юного пациента и его мамы объяснить.

Да, педиатрам приходится не только лечить детей, но и убеждать родителей в необходимости того или иного метода. Развеивать тревогу, поддерживать уверенность в том, что всё будет хорошо. Такая работа также требует определённых навыков, ведь у каждой мамочки свой характер, своё отношение и к врачам, и к детям.

– Недавно ко мне подошла женщина, – в завершение нашей беседы рассказывает доктор, – с вопросом: «Вы меня, возможно, помните как маму маленькой пациентки? А теперь я уже дважды бабушка ваших подопечных!». Оказывается, её дочку, родившуюся в 1985 году, в качестве педиатра вела именно я. Спустя годы дочь сама стала мамой, и её детки попали опять-таки ко мне. Не скрою, приятно слышать слова благодарности от пациентов и их родителей. Но главное: пусть они все будут здоровы и счастливы.

Автор: С. КУРНОСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»