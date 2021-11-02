К Новым Рубежам: Перепишитесь на госуслугах

Треть жителей Алтайского края уже приняла участие во Всероссийской переписи населения.

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Гражданам предоставляется несколько способов пройти перепись – самостоятельно через Единый портал Госуслуг, ответить на вопросы переписчика при посещении жилых помещений или на переписных участках, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

На очередном заседании Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения на территории Алтайского края обсудили ход масштабного статистического мероприятия в регионе и его муниципалитетах. Провел совещание заместитель Председателя Правительства Алтайского края Денис Губин. В работе заседания принял участие Главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский, а также представители различных служб и ведомств региона.

С основным докладом выступила руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай Ольга Ситникова.

«Участниками Всероссийской переписи в Алтайском крае стали около 36% от общего числа жителей региона. Большинство граждан оставляют данные о себе во время встреч с переписчиками или самостоятельно приходят на стационарные переписные участки. Тем не менее, за короткое время популярным стало участие в переписи на портале «Госуслуги». Около 7% жителей края переписались дистанционно», — рассказала Ольга Валерьевна.

В качестве переписчиков в регионе задействовано более 4 тысяч человек. Для организации проведения Всероссийской переписи населения в Алтайском крае образовано: 689 – переписных участков, 4131 — счетных участков, 13 – стационарных участков в МФЦ в городах Алейске, Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде. Как подчеркнула заместитель директора краевого автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» Ольга Маракулина, с 30 октября по 7 ноября стационарные переписные участки в МФЦ продолжат работать и принимать посетителей.

Замминистра Министерства образования и науки Алтайского края Галина Синицына рассказала о проведении классных часов по теме Всероссийской переписи населения в школах региона.

Денис Губин обратил внимание участников заседания на то, что необходимо активно продолжать работу по информированию населения о переписи и о способах участия в ней.

В Алтайском крае работает региональная горячая линия Всероссийской переписи населения и жители региона могут задавать интересующие их вопросы о масштабном статистическом мероприятии ежедневно с 8.00 до 18.00 часов по телефону (3852) 20-14-01.

Автор: Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»