К Новым Рубежам: Перепись глазами блогера

Жителей Алтайского края приглашают рассказать о Всероссийской переписи населения в соцсетях и выиграть приз. Масштабное статистическое мероприятие уже стартовало и будет проходить по 14 ноября текущего года.

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Продолжается конкурс на лучшее информирование в социальных сетях Всероссийской переписи населения «Позитивно о переписи». Продлится состязание вплоть до 14 ноября 2021 года.

В конкурсе могут принять участие жители Алтайского края ведущие тематическую страницу или выпускающие подкаст на любой из онлайн-площадок в YouTube, «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook», Яндекс.Дзен, Instagram, Tik-Tok, а также на собственном сайте и не имеющие лицензию СМИ. Тематика конкурса широка: новый цифровой формат предстоящей переписи, итоги переписи, их использование, история переписи населения в России и мире, значение переписи для социального и экономического развития, значение переписи для отдельного региона, города, района, села, а также авторские темы.

Причем, важно рассказать о масштабном статистическом мероприятии, не только не исказив фактическую информацию, но и позитивно. Также необходимо, чтобы у блогера было не менее четырех публикаций по ВПН. Хэштеги к публикации: #перепись #перепись2021 #ВПН2021 #Алтайскийкрай #БлогерпереписьАлтай. Прием заявок для участия в конкурсе и ссылок на публикации уже идет (и продлится до 11.00 часов 14 ноября) на электронную почту doc_ekaterina@mail.ru. На этот же электронный адрес можно направлять свои вопросы.

Победители творческого состязания будут объявлены в декабре 2021 года на официальном сайте Алтайкрайстата и на официальной странице ведомства ВКонтакте.

Напомним, что Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября 2021 года. Главным нововведением переписи стала возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).

Автор: Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»