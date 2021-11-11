К Новым Рубежам: Пенсионные накопления: у кого есть и как их получить

Если у человека на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) присутствуют пенсионные накопления, то их можно получить как в полном объеме, так и в виде ежемесячных выплат.

.

У кого есть пенсионные накопления

ОПФР по Алтайскому краю разъясняет, что пенсионные накопления есть у мужчин 1953-1966 и женщин 1957-1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве.

У граждан 1966 года рождения и старше формирование накоплений может происходить только за счет добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также посредством направления средств маткапитала.

Начиная с 2014 года,если гражданин работает, то страховые взносы на обязательное пенсионное страхование направляются только на формирование страховой пенсии.

Как узнать о пенсионных накоплениях

Информация о пенсионных правах и накоплениях хранится в ПФР на лицевых счетах граждан. Получить выписку из лицевого счета можно следующими способами:

— заказать на Госуслугах;

— получить в отделении ПФР или в МФЦ.

Выписка содержит данные о стаже, перечисленных взносах, пенсионных коэффициентах и накоплениях.

Как получить пенсионные накопления

По закону за счет средств пенсионных накоплений осуществляются:

— единовременная выплата (разово);

— выплата накопительной пенсии (ежемесячно бессрочно);

— срочная пенсионная выплата (ежемесячно в течение 10 лет или дольше — в зависимости от выбора пенсионера);

— выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего гражданина (разово).

Справочно: в текущем году Отделением ПФР по Алтайскому краю принято 54 853 решения о выплате средств пенсионных накоплений (в части накопительной пенсии, единовременной и срочной выплат). Средний размер выплаты составил 6 тыс. руб., а максимальный -376 тыс. руб.

Автор: Отделение ПФР по Алтайскому краю.

Газета «К Новым Рубежам»