К Новым Рубежам: Пейзаж с трубопроводом

В Горняке продолжается капитальный ремонт теплотрасс в рамках краевой адресной инвестиционной программы по капитальному ремонту тепловых сетей.

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Заметно преобразились улицы в восточной части города: верхняя прокладка труб не только бросается в глаза, но и вызывает различного рода толки. О «красоте» нового объекта, конечно, можно спорить, но раз уж современные технологии допускают такой вариант, пусть будет. Ведь главное для нас, горожан, чтобы новые коммуникации эффективно сберегали тепло и доставляли его потребителям без потерь.

Напомним, работы по ремонту теплосети начаты в феврале текущего года. Барнаульской подрядной организацией ООО «Ника» в рамках контракта в этом году будут заменены две теплотрассы общей протяжённостью 8364 метра, принадлежащие котельным Стройгаз и Новая баня. Причём на участке котельной Стройгаза работы должны быть завершены в мае этого года. Затем специали-сты перейдут на улицы Ленина, Победы, Пионерскую, Белинского, Первомайскую, Суворова и Маяковского и закончат монтаж к началу отопительного сезона.

Как обстоят дела на объекте сейчас, спустя два месяца ремонта, мы решили выяснить, побывав на улице Калинина, где в настоящее время работы ещё активно ведутся.

По словам мастера П.А. Шаталова, на данном участке всё сделано уже на 80%. Потому исполнители уверены – в сроки они уложатся, ведь для этого имеется всё необходимое.

– На объекте трудится бригада из восемнадцати человек. Три звена из двух мастеров каждое производят сварочные работы, одно звено – бетонирует стойки под трубы, ещё одно занимается бурением ям. Также имеются разнорабочие. Задействована и необходимая техника: трактор, три грузовых и четыре легковых автомобиля. Тубы и другие необходимые материалы поставляются вовремя, –отметил он.

К слову, работы ведутся весь световой день, а также в выходные. В качестве сделанного подрядчики тоже уверены: имеется значительный опыт подобных строек, к тому же исполняют всё высококвалифицированные сварщики и слесари. А ещё раз в две недели приезжает комиссия, которая проверяет качество выполненного.

Никаких особых сложностей в работе Пётр Александрович также не назвал. Единственной проблемой, говорит, с которой им пришлось столкнуться, стала неустойчивость грунта. В начинающей оттаивать почве осыпаются ямы, которые бурят сейчас под стойки. Однако основная часть этих ям была сделана ещё в феврале-марте в замёрзшей земле, что значительно упростило задачу. На следующей неделе рабочие уже приступят к разметке следующего участка – теплотрассы от котельной Новая баня.

Все возникающие при монтаже вопросы подрядчики согласовывают с ООО «Тепловые системы» – данное предприятие примет новую трассу в эксплуатацию, а также с другими службами, имеющими на этих участках коммуникации: водоканалом, электриками и связистами. Для удобства жителей подъезд к каждому домовладению будет обеспечен аркой высотой 3,5 метра. По завершении работ и нынешнего отопительного сезона дома подключат к новым теплотрассам, а старые – демонтируют.

Как мы писали ранее, администрация района занималась решением вопроса по прокладке водопровода под землёй. По словам первого заместителя главы района С.В. Чичикина, вопрос финансирования этого мероприятия в крае уже решён, муниципалитету выделены средства в сумме 18 миллионов 852 тысяч рублей на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода в Горняке.

– В настоящее время объявлены торги, контракт планируется заключить до 20 мая. То есть, когда начнётся второй этап строительства теплотрассы, будет определён и подрядчик, который возьмётся за прокладку водопровода. До осени работы по водопроводной трассе должны быть завершены на участках, где проходят теплотрассы котельных Стройгаза, Новой бани, Поселковой и ЦРБ, – пояснил он. – Сроки реальные, в настоящее время есть спецтехника, позволяющая выполнить эти работы с наименьшими временными затратами. Но всё, конечно, будет зависеть от подрядчика, выигравшего аукцион.

В ТЕМУ

О том, как оценивает модернизацию теплосети эксплуатирующая её теплоснабжающая организация Горняка, мы узнали, поговорив с руководителем «Тепловых систем» А.А. ВЕЛИЧКО.

– Действующим сейчас теплотрассам не один десяток лет, свой ресурс они выработали, – сказал наш собеседник. – Потому порывы, потери тепла – всё это отражается на качестве предоставляемых нами услуг и экономических потерях предприятия. При введении в эксплуатацию новых теплосетей жители сразу почувствуют разницу: не будет подобных аварий, значит, не будет и остановок в подаче тепла. Улучшится гидравлика, теплоноситель станет доходить до потребителя в полном объёме. Не возникнет трудностей с работой новых трасс и в будущем, поскольку они рассчитаны на подачу теплоносителя от более мощной модульной котельной.

На вопрос, как обстоят дела с теплосетями, не вошедшими в программу капитального ремонта за счёт краевых средств, Александр Алексеевич ответил так:

–Трассы тех котельных, которые не попадают под краевые инвестиции, мы стараемся ремонтировать своими силами. Инвестиционная программа по капитальному ремонту выполняется концессионером ежегодно в полном объёме. Так, в 2020 году был заменён отрезок теплотрассы длиною 280 метров (от котельной Старая баня) на улице Островского, на что потрачены 1 миллион 300 тысяч рублей. В этом году здесь будет продолжена замена труб на отрезке длиной уже 300 метров. А в 2022 году планируем заменить участок теплотрассы по улице Кирова в районе гимназии №3.

Автор: И. КУКСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»