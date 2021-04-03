К Новым Рубежам: Открыта регистрация на Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития»

Форум пройдет с 30 мая по 5 июня. Используя опыт 2020 года, форум совместит 2 образовательных формата: онлайн и офлайн формат, и примет участников на новой площадке — озере Ая.

АТР

С учетом санитарно-эпидемиологических требований очно в форуме примет участие 500 человек, а в онлайн-формате к форуму присоединятся ещё не менее 1000 участников: лидеры муниципальных образований и молодёжных движений, менеджеры молодёжных проектов, представители проектных и исследовательских групп, профессиональных сообществ и некоммерческих организаций. Возраст форумчан согласно федеральному закону о молодежной политике увеличен, и принять участие в форуме смогут активные молодежный лидеры от 18 до 35 лет. В рамках форума пройдёт Всероссийский конкурс молодёжных проектов.

Участников ждут 10 образовательных площадок, объединенных в два направления: «АТР-социальный: Лидер-Команда-Общество» и «АТР-управленческий: Наука-Бизнес-Государство». Сквозными темами форума станут развитие проектной культуры, креативная индустрия, творчество, экологичность общественных и управленческих решений, цели устойчивого развития России и ООН, культура безопасности, Год науки и технологий.

Место проведения форума на озере Ая станет автономной площадкой с современной инфраструктурой, включающей выставочный комплекс, образовательные площадки, коворкинг-зоны, площадки для йоги, спорта, арт-творчества, бассейн, игротеки, АТР-объекты, лофт-площадки, сцену для культурно-творческих мероприятий, зоны питания и проживания.

Регистрация участников форума продлится до 30 апреля на сайте АИС «Молодежь России».

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»