К Новым Рубежам: Опрос о доступности лекарств для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19 проводит Народный фронт
Пройти анонимный опрос можно до 19 ноября. Он позволит выяснить, как на практике осуществляется оказание медицинской помощи. людям при заболевании коронавирусом.
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Напомним, что в соответствии с временными методическими рекомендациями
Минздрава России сейчас выделяются несколько препаратов, которые могут
быть использованы для лечения COVID-19.
При легком течении заболевания в зависимости от схем лечения применяются
фавипиравир (коронавир, арепливир), интерферон-альфа, парацетомол,
умифеновир, будесонид (порошок для ингаляций дозированный, пульмикорд
Опрос ОНФ
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Опрос
турбухалер порошок для ингаляций, симбикорт турбухалер порошок для
ингаляций).
При среднетяжелом течении применяются фавипиравир (коронавир,
арепливир), интерферон-альфа, парацетомол, ривароксабан (ксарелто) или
апиксабан (эликвис), или дабигатрана этексилат (прадакса).
Автор: ОНФ