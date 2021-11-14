ГОРНЯК22 14.11.2021
Горняк

К Новым Рубежам: Опрос о доступности лекарств для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19 проводит Народный фронт

Горняк22
4 часа Ago

Пройти анонимный опрос можно до 19 ноября. Он позволит выяснить, как на практике осуществляется оказание медицинской помощи. людям при заболевании коронавирусом.

.

Напомним, что в соответствии с временными методическими рекомендациями

Минздрава России сейчас выделяются несколько препаратов, которые могут

быть использованы для лечения COVID-19.

При легком течении заболевания в зависимости от схем лечения применяются

фавипиравир (коронавир, арепливир), интерферон-альфа, парацетомол,

умифеновир, будесонид (порошок для ингаляций дозированный, пульмикорд

Опрос ОНФ
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турбухалер порошок для ингаляций, симбикорт турбухалер порошок для

ингаляций).

При среднетяжелом течении применяются фавипиравир (коронавир,

арепливир), интерферон-альфа, парацетомол, ривароксабан (ксарелто) или

апиксабан (эликвис), или дабигатрана этексилат (прадакса).

Автор: ОНФ

Газета «К Новым Рубежам»

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