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К Новым Рубежам: Около 200 российских компаний предлагают туры в Алтайский край по программе туристического кешбэка

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

Об этом 22 марта рассказал на аппаратном совещании Правительства Алтайского края начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

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По его словам, санатории и туроператоры Алтайского края активно участвуют в третьем этапе программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок. От региона партнерами выступают 28 отелей, санаториев и туристических баз. Туры в Алтайский край предлагают 194 российских туроператора и 42 агрегатора услуг.

Евгений Дешевых напомнил, что акция стартовала 18 марта и продлится до 15 июня (со сроками завершения туров до 30 июня включительно). Продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее двух ночей, сумма возврата составит 20% от их стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Помимо того, кешбэк начисляется только за поездки, которые были оплачены картой «Мир». Количество покупок по одной карте не ограничено.

В числе самых популярных предложений — отдых в санаториях Алтайского края, туры в период цветения маральника, а также посещение известных достопримечательностей и популярных туристических мест региона: особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь», Тавдинских пещер, пасек, маральников, гастрономических объектов, сплавы по Катуни и многое другое.

Активному продвижению отдыха на Алтае способствовало и участие делегации региона в международной туристической выставке MITT, которая прошла с 16 по 18 марта в Москве. Свои возможности продемонстрировали более 25 организаций региона: туроператоры, представители санаториев, общественных объединений, объектов показа (интерактивный музей «Дом сказок», географический парк «Каменный остров», туристический центр «Горная аптека»), муниципальных образований и другие.

Гостям презентовали ключевые направления и новинки сезона, в том числе туры с концептуальным размещением в юрточном кемпинге, возможности экотуризма в регионе, рыболовные туры. Одно из актуальных направлений — этнокультурные и познавательные туры с глубоким погружением в историю. Санатории презентовали новые программы лечения и оздоровления, в том числе направленные на восстановление после коронавирусной инфекции.

Губернатор Виктор Томенко поблагодарил представителей туристической отрасли за качественную организацию работы стенда Алтайского края на международной выставке. Положительные отзывы уже поступили из разных источников. Так, высоко оценили стенд региона лично руководитель Ростуризма Зарина Догузова, организаторы MITT (международная компания «Хайв Экспо Интернешнл»), представители делегаций других регионов, а также посетители выставки.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

Газета «К Новым Рубежам»

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