К Новым Рубежам: Один из наших: биография "афганца" • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Когда водителя 105-го отдельного автобатальона Ивана Соколова представили к награде, он удивился: "За что? Автомобиль-то спасти не удалось". А ему на это ответили: "За то, что выжил".

. Ветеран-афганец Иван Иванович Соколов.

Советская автоколонна, в составе которой был и КамАЗ Соколова, совершала очередной рейс по горным дорогам Афганистана. Под Кандагаром оказались в ловушке: душманы перекрыли дорогу и били прямой наводкой по колонне. КамАЗы вспыхивали один за другим. «Коробочки» горят! «Коробочки» горят!» – до сих пор звучит в ушах Ивана голос радиста. Вот пылают уже пять машин, а парень всё пытается вывести свой автомобиль из-под огня. Но где там! Вот и его КамАЗ объяло пламенем… Пройдя это «крещение» в огне, получил Иван Соколов медаль «За отвагу», которой наши воины со времён Великой Отечественной дорожат особо.

Из его класса – выпуск Горьковской школы 1986 года – в Афгане отслужили трое: Олег Слепцов, Сергей Кастырин и он. А сколько земляков с Алтая повстречал Иван на военных путях-дорогах! И понял, насколько тесен мир.

Парень ушёл на службу с осенним призывом 1987-го из Успенки. Попал в Самарканд, где окончил учебку и получил специальность водителя КамАЗа.

– Уже там мы знали, что служить будем в Афганистане, – рассказывает Иван Иванович. – Водители нашего автобатальона доставляли грузы военного назначения от совет-ской границы на аэродромы. Мне, например, приходилось возить авиабомбы по маршруту Шиндандт – Кандагар. А через полгода нас перебросили в Баграм.

По сути, наш герой объездил весь Афганистан, выполняя задания командования. Знакомы ему и горные дороги Саланга – одного из самых опасных перевалов, где советские колонны часто подстерегали душманы.

– На этом перевале мы то и дело подвергались обстрелам, – вспоминает собеседник. – Тоннели узкие, на советские КамАЗы, конечно, не рассчитанные. В лабиринтах теснота и завеса от выхлопных газов. Потому у каждого водителя с собой всегда противогаз. Были случаи, когда шофёры теряли сознание, отравившись выхлопными газами. И если на горных дорогах поджидала засада «духов», колонна попадала в такую мясорубку! Погибало много товарищей…

В мае 1988 года начался вывод советских войск из Афганистана. 105-й автобат частично покинул Баграм 21 января 1989-го.

– И вот мы на советской территории, – улыбается Иван Иванович, – на аэродроме под таджикским Термезом. Ночью проводят построение и объявляют: вылетаем вглубь СССР, самолёты уже наготове. Народу тьма, на лицах радость, кого-то уже здесь родные встречали. Вдруг слышу, чей-то голос вы-кликает: парни, кто с Алтая, кто из Горняка? Пробираюсь и вижу: Александр Мелихов. Земляк! Обнялись, минут десять всего и поговорили. Видим, выставили коробки с грампластинками – продают записи песен «Синих беретов». Говорю: «Берём, Саня, на память». А следом уже и команда на построение. «Ну, давай, братан, до встречи в Горняке!».

Заканчивал Иван Соколов службу в Одесской области. В городе Арцизе служил водителем на военном аэродроме. Демобилизовался в ноябре 1989-го и вернулся в Успенку. В родном селе снова сел за баранку автомобиля: шоферил на птицефабрике, возил камень из карьеров НДСФ. А в 2006-м пришёл на Восточный железнодорожный участок осмотрщиком-ремонтником вагонов. Через семь лет стал старшим осмотрщиком на КП станции Неверовской.

– Мы вагонники, – рассказывает о своей работе Иван Иванович. – Осматриваем и транзитные, и сформированные на станции составы. Ни один поезд не тронется без освидетельствования осмотрщиков. Некоторые виды безотцепочного ремонта вагонов, если обнаружили поломку, производим на месте.

Нынешняя, мирная профессия И.И. Соколова также связана с дорогами: вон их сколько на картах и всевозможных схемах в его рабочем кабинете!

– Люблю степь, – с воодушевлением говорит Иван Иванович, – простор, раздолье. И здесь у нас море работы. Не понимаю тех, кто едет искать доли в мегаполисы да столицы.

Его, повидавшего неласковую чужбину, крепко держит родная земля. Здесь, где он вырос и откуда уходил служить Отечеству, есть у него любимая работа, любящая семья. А что ещё мужчине для счастья нужно?

Автор: Т. РЕЙЗВИХ.

Газета «К Новым Рубежам»