К Новым Рубежам: Обеспечение реализации государственной миграционной политики рассмотрели на заседании Правительства Алтайского края

С основным докладом выступил начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Игорь Федоров.

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Информацию также представили начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура и врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю Юлия Масибут.

Как отмечено на заседании, специфика миграционной ситуации в Алтайском крае во многом обусловлена его приграничным положением. Более 78 % от общего миграционного потока – граждане Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

По словам Игоря Федорова, основное число иностранных граждан приоритетно проживают, учатся и работают в г. Барнауле (77 %). Все более активно иностранцы включаются в социально-экономическое пространство Белокурихи, Бийска, Новоалтайска, Рубцовска.

Ежегодно в край прибывает молодежь с целью получения образования. В вузах края сегодня учатся 4 250 иностранных студентов, большинство – в классическом университете. В организациях среднего профессионального образования обучается 153 иностранца.

Наряду с этим из-за рубежа в край возвращаются соотечественники в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию. Так, в 2021 году в рамках этой госпрограммы в регион приехали почти 1400 наших соотечественников, преимущественно из Казахстана.

Игорь Федоров отметил, что зачастую иностранные граждане приезжают в Алтайский край с семьями и детьми, выбирают наш регион для постоянного проживания.

Губернатор Виктор Томенко отметил, что для эффективной реализации государственной миграционной политики необходимо продолжить активное взаимодействие профильных ведомств федерального и краевого уровня, а также органов местного самоуправления.

По итогам заседания Правительства поручения даны профильным органам власти региона, в том числе Минобрнауки, управлению по труду и занятости населения. Руководителям вузов рекомендовано создать консультационно-информационные и образовательные центры по предоставлению иностранным гражданам и их детям доступных услуг по обучению русскому языку, истории, культуре, ознакомлению с традициями, обычаями нашей страны и края.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»