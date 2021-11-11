К Новым Рубежам: Новый порядок реализации мяса животных, выращенных на частных подворьях⁣

С 11 ноября в Алтайском крае начинает действовать новый порядок реализации мяса животных, выращенных на частных подворьях⁣.

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Владельцы личных подсобных хозяйств смогут реализовывать мясо свиней и крупного рогатого скота только при условии, если убой животных произведен на специализированных боенских предприятиях. Процедура подворного убоя противоречит действующим правилам Таможенного союза, а также практике, существующей во всем мире.

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Как пояснил заместитель Председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов, в Алтайском крае на сегодняшний день работает более 120 боен, половина из них — с частниками. В ближайшее время планируется открытие боен в Алейском, Завьяловском, Крутихинском, Панкрушихинском, Усть-Пристанском районах. Поскольку о введении нового порядка было известно давно, во многих муниципалитетах за последнее время были организованы такие пункты для работы с частниками.

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Для личного потребления мяса скот может забиваться подворно, но в этом случае рекомендуется обращаться в ветеринарную службу по месту жительства для осмотра животного и проведения экспертизы мяса. Но реализация мяса с целью его продажи возможна только при условии убоя животных на боенском предприятии.

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«На сегодняшний день не стоит вопрос о запрете выращивания животных в личных подсобных хозяйствах. Речь идет о соблюдении действующих нормативных документов. Бесконтрольный убой животных является причиной распространения многих инфекционных болезней животных, в первую очередь это касается африканской чумы свиней. Только в текущем году по России было выявлено более 370 вспышек данного заболевания. Такой же угрозой для животноводства является ящур. Поэтому важно обеспечить ветеринарный контроль на всех этапах получения мяса», — пояснил Александр Лукьянов.

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До сегодняшнего дня в крае подворно забивалось всего лишь 17% животных на мясо с целью реализации населению, а остальные животные забивались на специализированных боенских предприятиях.

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Убой животных на бойнях позволяет выполнить все процедуры, предусмотренные ветеринарными требованиями: осмотр животного, проведение комплексной ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и других продуктов убоя, оформление сопроводительных документов.

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«Владельцы ЛПХ, занимающиеся выращиванием скота или свиней, могут передать животных на убой тому, кто занимается реализацией мяса, или доставить его самостоятельно», — пояснил Александр Лукьянов.

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Руководитель территориального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей Миронов отметил, что новые правила дают определенную страховку предпринимателям в отношении качества и происхождения реализуемого мяса.

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Кроме того, работа по правилам даст возможность Алтайскому краю поставлять мясо в другие регионы без ограничений. В настоящее время в Международное эпизоотическое бюро направлены документы на признание Алтайского края зоной, свободной от ящура. Недопущение случаев подворного убоя животных — основное условие.

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Напоминаем, что введение порядка убоя на боенских предприятиях в Алтайском крае было отложено на некоторое время. Во многих регионах, в том числе соседних Омской, Новосибирской и Томской областях, а также Республике Алтай, запрет уже действует.

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Автор: https://www.altairegion22.ru

Газета «К Новым Рубежам»