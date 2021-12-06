К Новым Рубежам: Новогодним корпоративам быть

В этом году решено не вводить запрет на проведение новогодних корпоративных мероприятий с 15 декабря по 15 января, как в прошлом году.

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Но доступ разрешен только привитым или переболевшим COVID-19 не более полугода назад, либо предоставившим медицинский документ о наличии противопоказаний и свежий ПЦР-тест.

Также в Алтайском крае снят запрет на оказание услуг общественного питания в период с 23.00 до 6.00, но доступ будет только с QR-кодом.

С 50 до 70 % увеличилась норма заполняемости залов в театрах, кинотеатрах, концертных залах, клубах, спортивных объектах, цирках, бассейнах. При этом общее количество участников по-прежнему не может превышать 500 человек.

Сохранился запрет на проведение дискотек, в том числе в ночных клубах.

Предъявление QR-кодов остаётся обязательным условием при посещении торговых, торгово-развлекательных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, учреждений клубного типа, цирков, бассейнов, фитнес-клубов, спортивных объектов, учреждений досуга, пансионатов, домов и баз отдыха, санаторно-курортных организаций (санаториев), а также объектов общественного питания (за исключением допуска граждан с целью обслуживания на вынос и деятельности столовых, буфетов, кафе и иных организаций, осуществляющих организацию питания работников организаций).

Изменились правила заселения в гостиницы: при отсутствии QR-кода можно предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Режим самоизоляции сохраняется для находящихся на территории Алтайского края граждан в возрасте старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, или перенесли COVID-19 более полугода назад, при этом не имеют медицинских противопоказаний к вакцинации.

Автор: Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

Газета «К Новым Рубежам»