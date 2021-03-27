К Новым Рубежам: Ни пройти, ни проехать

По календарю – уже давно весна, и в том нас убеждает приветливое мартовское солнышко. Когда удаётся ему пробиться сквозь снеговые тучи: зима со своими причудами, видимо, никак не соберётся уйти восвояси.

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Иной раз так засыплет снегом, будто по-прежнему февраль на дворе. И понимаешь – расслабляться не стоит. Очень напрягают земляков эти погодные выкрутасы. Чередование потепления-похолодания, дождя и снега создало немало проблем для горожан. Жители Горняка жалуются нам на неубранные снег или воду, свисающие с крыш многоэтажек мощные ледяные «сталактиты». Отдельная беда, от которой стонут практически все, – колейность на дорогах, в результате которой передвигаться стало сложно как автомобилистам, так и пешеходам.

С начала текущей недели в «Рубежку» поступило с десяток звонков от горожан, и это мы ещё не считаем комментариев на странице сайта газеты, куда также обращаются с жалобами читатели. Возмущению людей нет предела, а озвучивают они одну и ту же проблему: «В прямом смысле слова ни пройти, ни проехать по улицам Горняка с глубоко пробитыми колеями!». Как правило, такие массовые обращения газета старается не оставлять незамеченными. Вот и сейчас корреспондент «Рубежки» выехала в очередной рейд, чтобы оценить ситуацию.

– Понимаю, наша улица Юбилейная – не единственная в городе, где таяние снега стало настоящей проблемой, – возмущалась местная жительница, заставшая автора данной статьи за фотосъёмкой весеннего дорожного профиля. – Смотрите, что за колеи у нас тут образовались! Глубина такая, что легковые машины просто-напросто садились на дно. Сколько живу, такое вижу впервые. Почему так произошло? Думаю, нашу улицу зимой чистили недостаточно хорошо. А сразу после снегопада и вовсе забывали пройтись грейдером. Вот и наслаивался тяжёлый снег, нарастал на дороге панцирем. Как только потеплело, автомобили своими колёсами продавили след чуть не до земли, а остальное пространство дороги осталось почти на прежнем уровне, потому что тает снег неохотно, только корочкой ледяной покрывается.

Судя по географии обращений, особенно тяжело приходится жителям крайних улиц Горняка, например, таких как Стадионная или Больничная. Здесь людям по-прежнему приходится вязнуть в снегу: «Весна? Не, не слышали». Жители «копая» также выразили недовольство по поводу плохо очищенной дороги в посёлке, колеи на которой в последнее время – чудовищные, впору за руль вездехода садиться, а не обычной машины. Горожане из микрорайона тоже не остались в стороне от обсуждения общей больной темы, в красках живописав приключения при попытке пройти по тротуару вдоль пятиэтажек.

Заместитель главы администрации города А.В. ДОЩИНСКИЙ по просьбе редакции прокомментировал эти насущные весенние проблемы горожан и рассказал, как муниципальные власти работают над данным вопросом.

– Техника есть, и она работает, – начал с вопроса обеспеченности Андрей Викторович. – Улицы в Горняке очищаются абсолютно все. Не может быть такого, чтобы где-то совсем не чистили, иначе у нас давно произошёл бы транспортный коллапс. Да, с плюсовыми температурами началось обильное таяние снега, который за зиму укатали машины. Очевидно, что убрать весь этот рыхлый снежный покров, устранить колейность одномоментно невозможно. К слову, параллельно техника у нас задействована на очистке водосточных канав, что именно сейчас очень важно сделать. Готовимся к пропуску талых вод. Уже освободили от снега и льда русло в районе объездной дороги, по улице Ленина, на пересечении Садовой и Ленинградской. Прочистили дренажную канаву на пересечении улиц Ленина и Восточной.

– Андрей Викторович, нынешняя весна приносит немало проблем, то и дело образуя снежную кашу на улицах. Страдают и пешеходы, иной раз пройти по тротуарам невозможно. Что предпринимаете в данном вопросе?

– Пятничное утро вновь удивило всех вернувшейся зимой, и муниципалитету опять пришлось выпускать на улицы города спецтехнику. А ведь только-только порадовались, что основные трассы уже просохли… Как всегда, в первую очередь расчищаем дороги по маршруту автобусов, подъездные пути к общественным зданиям, остановочным павильонам. Что касается вопроса о расчистке тротуаров, полагаю, здесь проблем не будет. На этой неделе поступившая в ведение администрации города техника начала свою работу. А именно – МТЗ с отвалом, который удобен в борьбе с талым снегом и в расчистке пешеходных дорожек. Мы его уже испробовали: «пробивали» тротуар в сторону элеваторного посёлка. В ближайшее время данная техника будет направлена на расчистку пешеходных зон города.

– А что делаете для жителей таких отдалённых территорий Горняка как тот же «копай»?

– Ситуация и здесь под контролем: лично выезжал, проверял. Понимаете, верхний слой снега растаял, превратился в снежную кашу, а нижний-то – лёд! Грейдер взять его не может. Мы сглаживали, убирали верхний слой, и эти работы продолжатся. Понимаю недовольство людей, но прошу жителей набраться терпения: ситуацию исправим в ближайшие дни. А вообще, в среднем за зиму из Горняка вывезено около пяти тысяч кубометров снега. Не для оправдания говорю, а чтоб подчеркнуть – работа на самом деле ведётся. В данный момент выписали предписание индивидуальным предпринимателям на очистку от снежных завалов, в частности, территории у торгового центра «Мария-Ра». Ещё хотелось бы понимания от жителей частного сектора: уважаемые земляки, пожалуйста, позаботьтесь вовремя очистить участки водосточных канав у своих дворов. Если все мы возьмёмся за работу дружно, тогда город точно будет готов к прохождению талых вод.

Автор: С. КУРНОСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»