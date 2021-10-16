К Новым Рубежам: «Наш труд у всех на виду»

Дороги – вечная тема. Пролетая на машине километр хорошего асфальта, мы и не замечаем его, а вот когда наоборот, приходится трястись с выбоины на выбоину, – такая трасса запоминается надолго.

. К.А. Лидер летом управляет катком, а скоро пересядет на “зимнюю” технику – К-700.

Чтобы привести в порядок старую или построить новую дорогу, требуется немало усилий, времени и средств. Требования же к качеству дорожного полотна с каждым годом растут.

За последние несколько лет не раз менялись организационно-правовые формы, название и руководители местной дорожной службы. Так, до реформирования предприятие, занимающееся ремонтом и обслуживанием автодорог в нашем районе, называлось ГУП ДХ АК «Локтевское ДРСУ». В 2015 году его присоединили (как и восемь других профильных организаций ближайших районов) к «Рубцовскому ДСУ-6». Теперь оно является филиалом «Локтевский» ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ», не имея правоспособности юридического лица, не работая напрямую с заказчиками, лишь выполняя задания головной организации.

При этом, как сообщил нынешний руководитель филиала А.А. Кель, все запланированные работы их сотрудниками выполняются в полном объёме и в оговорённые сроки. На данный момент продолжается прокладка новенького асфальта на трассе А-322 – Горняк – Староалейское. Здесь за сезон удалось полностью выполнить план 2021 года, положив свежее полотно на 4,7 км пути. Не медля, местные дорожники приступили к освоению средств будущего года, а в итоге – шесть километров отличной трассы.

– Изначально планировали, – рассказывает Александр Александрович, – протянуть асфальт до въезда в Горняк. Но, вижу, не успеваем: осень быстро вступила в свои права. Решили продолжить в следующем году, и тогда уж отремонтировать дорогу до посёлка Кировского. Считаю, при такой низкой температуре воздуха, когда столбик термометра опускается ниже нуля, страдает качество, а мы за эту дорогу несём ответственность в течение пяти лет. Так что все работы-затраты по исправлению неровностей и разрушений лягут на наши плечи. Потому, думаю, из сверхплановых объёмов лучше сделать меньше, но качественней. По сути, делаем ведь для себя – все наши работники жители Локтевского района. Да и сам по себе труд дорожников у всех на виду, и каждый, даже мало понимающий в наших делах человек, старается дать оценку результатов этого труда.

Как отметил наш собеседник, в процессе ремонта участка дороги обнаружились весьма проблемные моменты – трасса просела и пришлось сначала её восстанавливать, отсыпать щебнем, уплотнять катком. Работа действительно большая: сделано всё, чтобы дорога стала ровной, гладкой и безопасной.

В течение лета выполнен большой объём и других ремонтных работ, в частности, произведён ямочный ремонт по всем подъезд-ным путям сельских поселений и в направлении садоводческих товариществ. Также восстановлены верхние слои щебёночного полотна (по три километра) к Самарке, Ермошихе и Локтю, установлены две водопропускные трубы на дороге близ Покровки.

– Помним и о других проблемных участках в районе, – заверил руко-водитель филиала «Локтевский», – одним из них является трасса в направлении Масальского. Да, весной дорогу ремонтировали – а через месяц её вновь разбили большегрузы. Буквально сегодня на селекторном совещании озвучил данный вопрос руководителю Юго-Западного ДСУ, предложив с 2024 года начать здесь капитальный ремонт.

Поделился руководитель и уже утверждёнными планами на ближайшие четыре года: продолжить дальше прокладывать новый асфальт по трассе А-322 – Горняк – Староалейское, одновременно начать обработку участка данной дороги от Веселоярской таможни до пионерского лагеря «Чайка» – битумом и щебнем. Такое покрытие даст возможность дольше продержаться асфальту. Ещё на повестке восстановление верх-них слоёв трассы в направлении Александровки, Золотухи, Самарки, Ермошихи. И хорошая новость для владельцев дач – участок в направлении садоводческих товариществ с пятого до седьмого с половиной километра будет отремонтирован капитально, с укладкой асфальта.

– Нужно знать дороги не только по картам и графикам, а визуально, – говорит А.А. Кель, – потому ежедневно проезжаю по трассам лично, «наматывая» по триста и более километров. Сам слежу за состоянием полотна, обочин, потому владею полной информацией. Помню, как мой первый рабочий день пришёлся на 22 марта – а через двое суток началось весеннее подтопление. Это был трудный опыт: работы с наводнением на чужих ещё тогда для меня дорогах. Но мы сумели, справились.

По словам собеседника, в коллективе местных дорожников немало замечательных опытных специалистов. Но называть их поимённо А.А. Кель отказался, пояснив:

– Мне сложно назвать лучших, они у нас все лучшие! Как говорится, плохих не держим. Разве что хотел бы упомянуть наособицу двоих: главного инженера В.Ю. Самойлова, много лет проработавшего мастером и все дороги в районе знающего от и до, и аса в экономических вопросах О.Н. Степанову. А вообще, в преддверии профессионального праздника, от души хочется поздравить весь коллектив, а также ветеранов нашей отрасли с Днём работников дорожного хозяйства. Крепкого здоровья, уважаемые коллеги, семейного благополучия, успехов и – спасибо за работу!

КСТАТИ

Корреспондент «Рубежки» не смогла удержаться и не задать ехидный вопрос о вечно проблемном зимой участке в районе чермета.

– Про него наслышан, – ответил Александр Александрович, – постараемся не допустить серьёзных перемётов. Если надо, сяду вместе с механизатором и буду устранять снежные заносы. А насчёт щитов снегозадержания (знаю, построить их обещал предыдущий руководитель) – уже переговорил на эту тему с руководством, а также с владельцем земельного участка М.В. Кащеевым, отовсюду получил одобрение данного предложения. Остаётся финансовая сторона вопроса. Как водится, самая сложная… Увы, в этом году установить щиты снегозадержания точно не получится.

Автор: С. КУРНОСОВА

Газета «К Новым Рубежам»