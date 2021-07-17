К Новым Рубежам: Нам здесь жить!

В преддверии даты, важной для Горняка и всех его жителей, мы опросили исполняющую обязанности главы администрации города Т.В. БАКАЕВУ ответить на несколько вопросов.

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Поясним сразу: поскольку накануне торжества не принято говорить о проблемах, постольку на них в данном случае внимания заострять не стали. Побеседовали о том, что делается в пределах городской черты, о планах на будущее, о предстоящем празднике и любви к своей малой родине. – Татьяна Валерьевна, одно из приоритетных направлений в работе администрации – благоустройство. Что сделано в этом году и что ещё предстоит сделать?

– В рамках программы «Формирование современной городской среды на территории города Горняка» ведётся обустройство двух детских площадок с универсальными спортивными комплексами. Одна расположена в районе многоквартирного дома по улице Миронова, 109, вторая – на фабричке, у пересечения переулка Станционного и улицы Титова. Цена контракта 8,5 млн рублей, работы должны быть закончены не позднее 1 августа. На следующий год по этой же программе планируем обустроить две площадки: с универсальным спортивным комплексом по улице Комсомольской в районе элеватора и по улице Строительной на посёлке известкового завода – с воркаут-зоной (оборудованную гимнастическими снарядами). Места их размещения выбраны путём онлайн голосования по отбору общественных территорий на официальном сайте администрации района большинством голосов горожан.

– Какие ещё проблемы города удаётся решать имеющимися в наличии силами и средствами?

– Сейчас идёт ямочный ремонт дорожного покрытия на трёх улицах: Победы, Некрасова и Фестивальной. Участки с большими повреждениями асфальтируются, мелкие ямки также устраняются, но уже по другой технологии. На данные работы будет потрачено 211 тысяч 296 рублей дорожного фонда. В этом году проведём элект- ронный аукцион по заключению контракта на обустройство пешеходных переходов улично-дорожной сети: по улице Ленина в рай- оне часовни и магазина «Пятёрочка»; по улице Комсомольской в районе пересечения с Октябрь- ской. Упомяну и о постоянных, текущих работах по благоустройству: покос травы, выпилка кустарника, благоустройство сквера, грейдирование и отсыпка улиц. С тем же мусором – только успевай поворачиваться! Постоянно ликвидируем стихийные свалки, особенно в частном секторе. На это тоже расходуется городской бюджет, и значительно.

– Кстати, как в этом году исполняется городской бюджет? Ведь трудно что-то планировать, не имея для реализации намеченного определённой материальной базы.

– Бюджет исполняем и в доходной части, и в расходной. Однако проблема заключается в том, что он у нас остаётся прежним, а цены на материалы и услуги растут. Потому даже минимальный объём работ по выполнению полномочий администрации требует теперь гораздо больших затрат. Одна только снежная зима чего стоит – на расчистку и уборку снега расходуется значительная часть средств бюджета по статье «Благоустройство». А скоро новый зимний сезон. То же самое касается городского освещения. Его надо поддерживать в исправном состоянии: ремонт, замена ламп. И ещё необходимо обустроить контейнерные площадки для сбора ТКО…

– Если представить, что денег в городской казне с избытком, на что бы их потратили в первую очередь?

– Ах, если бы… Ну, хорошо (улыбается), давайте помечтаем на эту тему. В первую очередь решить дорожную проблему – дороги бы в городе не латали, а сделали новые. Далее: ремонт учреждений, обустройство стадиона, урегулирование жилищных вопросов… К сожалению, исходить надо из реальных возможностей, а в реальности наш бюджет небольшой, и сделать что-то затратное администрация может, лишь сумев попасть в федеральную или региональную целевые программы. Стараемся, но это не всегда получается. В том числе потому, что сложно соблюсти все требуемые условия. Например, многие из программ требуют софинансирования от населения. Но горожане платить не хотят. А так – мы только по максимуму используем свои средства, вкладывая их для поддержки функционирования объектов.

– Изменилась ли жизнь города и работа администрации в условиях пандемии?

– Я бы не сказала, что произошли какие-то значительные изменения. Объём нашей работы пандемия точно не уменьшила, все свои обязательства выполняем в обычном режиме. Так же ведём приём горожан. Люди обращаются по различным темам, и не только в рамках наших полномочий. Стараемся помочь, иногда необходимо бывает просто подсказать, куда обратиться: не каждый житель города владеет такой информацией и порой просто не знает, как ему поступить. Единственное, где влияние пандемии стало заметным, – в деятельности город- ского учреждения культуры. Больше года в связи с ограничениями не проводились в традиционном режиме праздники и другие мероприятия. КДЦ им. Н. Островского, библиотеки и музей перешли на дистанционные формы работы. Нынче, начиная с мая, успели провести несколько праздников, последним из которых стал День молодёжи, и снова губернатор ввёл ограничения на массовые мероприятия.

– Как в этой связи будем праздновать День города?

– В этом году Горняк отмечает свою 79 годовщину. Конечно, на 17 июля планировали полномасштабное мероприятие. Но пришлось свернуть подготовку к нему и перенаправить усилия для организации праздника в виртуальном пространстве. Подготовлен фильм «Ты родина моя, Горняк!», который все желающие смогут посмотреть сегодня в группе КДЦ им. Н. Остров- ского в социальной сети Одноклас- сники. Речь в нём пойдёт об истории основания города, о шахтёрах, трудившихся на градообразующем предприятии, также запечатлено чествование юбиляров-долгожителей и награждение победителей традиционного конкурса по благоустройству Горняка. Будет и фейерверк, но тоже, к сожалению, только виртуальный, чтобы не допустить массового скопления людей. Надеемся, что к 80-летию Горняка народ в большинстве своём будет иметь прививки и, соответственно, коллективный иммунитет. И мы отпразднуем юбилей, как подобает.

– Что для вас лично значит этот праздник – как для руководителя и как для жительницы города?

– В Горняке я уже пятнадцать лет. И считаю его даже не второй родиной, а первой. Да, ранее жила в другой республике, но и мыслей никогда не было, что мы с Россией – разные страны. Всех нас объединял Советский Союз… Пусть Горняк небольшой, но мне здесь нравится. Безусловно, городу очень не хватает промышленного предприятия, которое бы дало горожанам рабочие места, внесло свою лепту в развитие социальной инфраструктуры, чтобы не уезжала, а оставалась на своей малой родине молодёжь. Хочу надеяться, что благодаря общим, сов- местным усилиям наш город сможет ещё вздохнуть полной грудью, и всё у нас будет хорошо!

Автор: И. КУКСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»