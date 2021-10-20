К Новым Рубежам: На заседании Правительства Алтайского края одобрен проект краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Вопрос рассмотрен 6 октября, на заседании Правительства, которое провел Губернатор Виктор Томенко.

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Общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год планируется в сумме 134 миллиарда 201 миллион рублей, объем расходов — 140 миллиардов 987 миллионов рублей.

На заседании Правительства Алтайского края были рассмотрены вопросы, определяющие дальнейшее развитие региона на ближайшие три года. Это прогноз социально-экономического развития Алтайского края на 2022-2024 годы, проект закона «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Проект закона «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» представлен на заседании Правительства Алтайского края заместителем Председателя Правительства Алтайского края, министром финансов Алтайского края Данилом Ситниковым. «Благодаря принимаемым мерам поддержки экономической деятельности, семей с детьми и реализации других антикризисных мер мы выходим на стабилизацию экономической ситуации в регионе. Проект краевого бюджета сформирован в соответствии с основными приоритетами бюджетной политики, это увеличение заработной платы в соответствии с указами Президента РФ от 7 мая 2012 года, безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями Алтайского края, реализация национальных целей, обеспечение реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, участие Алтайского края в федеральных проектах по привлечению инвестиций», — отметил Данил Ситников.

Налоговые и неналоговые доходы на 2022 год запланированы в объеме 67 миллиардов 861 миллион рублей, что на 14% выше первоначального бюджета на текущий год. По словам Данила Ситникова, темп роста высокий. Безвозмездные поступления на 2022 год предусмотрены в сумме 66 миллиардов 340 миллионов рублей, рост к первоначальному бюджету на 2021 год составит 3%.

Расходы на содержание и функционирование отраслей социальной сферы составят 73 процента расходной части бюджета.

При формировании проекта бюджета предусмотрена индексация заработной платы для отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации, на 15,9% с 1 января 2022 года, а также для работников бюджетного сектора экономики Алтайского края, на которых не распространяется действие указов, и для государственных гражданских служащих Алтайского края на 4% с 1 октября 2022 года. Кроме того, расходы на заработную плату предусматриваются с учетом внесенного на согласование в Государственную Думу Российской Федерации минимального размера оплаты труда, рассчитанного по новой методике, разработанной Минтрудом России в сумме 13 617 рублей.

Сохраняются все виды социальных выплат. Планируется индексация расходов, связанных с выплатами на детей, исходя из установленного за 2022 год прожиточного минимума на детей в Алтайском крае. Будет произведена индексация на уровень роста тарифов ЖКУ социальных выплат в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Предусмотрено увеличение размеров ЕДВ на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности.

Сохраняются все виды финансовой помощи муниципальным образованиям на исполнение местных полномочий. Субсидии на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений сохранятся на уровне 2021 года. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов также будет сохранена на уровне 2021 года. Будут сохранены субсидии бюджетам муниципальных образований в области ЖКХ и поддержки объектов водоснабжения и водоотведения. Продолжается поддержка муниципальных образований в части софинансирования расходных обязательств, связанных с обеспечением расчетов за топливно-энергетические ресурсы. Сохранены расходы на поддержку местных инициатив.

Краевой бюджет прогнозируется с предельным уровнем дефицита в размере 6 миллиардов 786 миллионов рублей.

Также Данил Ситников проинформировал о текущем исполнении краевого бюджета и сообщил, что подготовлен законопроект о внесении изменений в краевой бюджет на 2021 год, который планируется к внесению на октябрьскую сессию Алтайского краевого Законодательного Собрания.

По итогам обсуждения вопроса Губернатор Виктор Томенко отметил, что финансовые возможности Алтайского края в 2022 году вырастут. «Уже тот объем средств, который видим, вселяет оптимизм. Наши финансовые возможности в 2022 году как по отношению к первоначальным параметрам 2021 года, так и с учетом всех корректировок будут увеличены», — подчеркнул глава региона.

Правительство края законопроект о краевом бюджете на 2022 год и плановый период одобрило. Губернатор Виктор Томенко внесет проект закона в Алтайское краевое Законодательное Собрание 12 октября.

Автор: Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

Газета «К Новым Рубежам»