К Новым Рубежам: На заседании Правительства Алтайского края обсудили проблемы прошедшего отопительного сезона и задачи подготовки к новому отопительному периоду

Заседание Правительства 26 мая провел Губернатор Виктор Томенко.

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«Сегодня мы должны дать оценку тому, как проходил осенне-зимний сезон 2020-2021 годов. Проходил он с определенными издержками, инцидентами, перебоями — событиями, требующими исключения их повторения в будущем. Такова особенность сибирских регионов, и нашего края в частности, что уже сегодня необходимо готовиться к новому отопительному осенне-зимнему сезону», — подчеркнул Губернатор.

В ходе заседания обсудили подготовку объектов большой и малой энергетики, водоснабжения, водоотведения и территориальных сетевых организаций, в частности «Алтайэнерго» (филиал ПАО «Россети Сибирь»).

С основными докладами выступили министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Иван Гилев. Также информацию об итогах отопительного сезона и планах подготовки к новому периоду представили заместитель генерального директора — директор Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Лузанов, заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» Николай Пантелеев.

Было отмечено, что качество подготовки к отопительному сезону растет, реализуемые программы ремонта, модернизации дают результаты, однако ряд острых вопросов требует оперативного решения. Работа над ними включена в планы Правительства Алтайского края.

Заслушаны доклады глав муниципальных образований: главы Каменского района Ивана Панченко, исполняющего обязанности главы Третьяковского района Татьяны Скосыревой, главы Залесовского района Александра Пластеева.

В целом муниципальные образования края продемонстрировали более высокий уровень готовности, чем в позапрошлый отопительный сезон. Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что ежегодное улучшение показателей зависит в первую очередь от работы местной власти: «Впервые большинство задач выполнены. Это должно стать нормой. Для этого важна роль руководителей на местах. Система власти на местах должна работать именно как система».

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru.

Газета «К Новым Рубежам»