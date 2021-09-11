ГОРНЯК22 11.09.2021
Горняк

К Новым Рубежам: На обновление дорожной и коммунальной техники из бюджета Алтайского края дополнительно выделено 500 миллионов рублей

Горняк22
7 часов Ago

Виктор Томенко принял решение о выделении средств на приобретение дорожно-эксплуатационной и специализированной коммунальной техники для муниципальных образований.

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о выделении 300 миллионов рублей на приобретение дорожно-эксплуатационной техники для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 200 миллионов рублей на приобретение специализированной коммунальной техники для муниципальных образований.

В целях сохранения существующего нормативного транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на обновление дорожной техники к уже предусмотренным в этом году на указанные цели 300 миллионам рублей дополнительно направлено еще 300 миллионов рублей. Таким образом, за два года за счет средств краевого бюджета будет приобретена дорожно-эксплуатационная техника на сумму 897,7 миллиона рублей, в том числе в текущем году – на 600 миллионов рублей. Кроме того, в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края на приобретение дорожно-строительной техники для развития региональной дорожной сети в 2020-2021 годах выделено 505 миллионов рублей, в том числе в 2021 году — 202 миллиона рублей.

Также в целях оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и сокращения нагрузки на местные бюджеты на обновление коммунальной техники, которая будет безвозмездно передана муниципальным образованиям края, к уже предусмотренным в этом году 96 миллионам рублей дополнительно выделено 200 миллионов рублей. Таким образом, за два года за счет средств краевого бюджета будет приобретена специализированная техника на сумму 379,2 миллиона рублей, в том числе в 2021 году – на 296 миллионов рублей.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»

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