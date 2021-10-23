ГОРНЯК22 24.10.2021
Горняк

К Новым Рубежам: Молодежное правительство региона признано одним из лучших в стране

Горняк22
17 часов Ago

По итогам работы за 2020-2021 годы Молодежное правительство Алтайского края вошло в пятерку лучших молодежных правительств РФ.

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Итоги были подведены в начале октября 2021 года в Южно-Сахалинске на XIII Всероссийском съезде Ассоциации молодёжных правительств Российской Федерации.

Участниками съезда стали представители из 72 субъектов страны. Региональные активисты также победили в номинации «Лучшая экспертно-аналитическая деятельность». К награждению также представили Свердловскую, Ульяновскую, Воронежскую области и Красноярский край.

Справка:

Молодежное правительство Алтайского края, в состав которого вошел 21 человек, появилось в 2020 году по инициативе управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. Состав молодых управленцев утвердили на 2 года. На протяжении этого времени они реализуют в регионе проекты в сфере здравоохранения, экологии, энергетики, медиа и другие. Кроме того, активисты проходят стажировку в краевых ведомствах. Новый состав Молодежного правительства будет формироваться в январе 2022 года.

Автор: Подготовлено Управлением печати и мас.совых коммуникация Алтайского края по материалам с Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»

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