ГОРНЯК22 17.05.2021
Горняк

К Новым Рубежам: Можно ли лечить зубы бесплатно?

Горняк22
6 часов Ago

По территориальной программе ОМС услуги по лечению зубов, десен и полости рта, по полису ОМС для вас должны быть оказаны бесплатно.

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В программу ОМС входит: лечение воспаления зубных каналов (пульпит) и десен (пародонтоз, гингивит), лечение кариеса, лечение гнойных воспалений в полости рта (флюс, абсцесс), удаление больных зубов, установка пломб с использованием пломбировочных материалов, предусмотренных территориальной программой ОМС Алтайского края, вправление челюсти, раз в полгода вы можете прийти на профилактический осмотр у стоматолога и сделать механическую чистку зубов от камня.

Всё, что не связано с угрозой здоровью ваших зубов и десен, не входит в бесплатное лечение по ОМС, а именно — поставить коронку, вживить имплант; отбелить зубы; исправить прикус, почистить зубы от камня ультразвуком и убрать потемнения –это платная процедура.

Не стоит забывать, что по ОМС врачи действуют по строгим нормативам. На лечение одного зуба от кариеса и установку пломбы отведено не больше 30 минут. Пациент на приеме не может просто сказать, что хочет рентген зуба. Но при наличии показаний, врач направит на проведение рентгенологического исследования на бесплатной основе.

В любой непонятной ситуации, звоните страховому представителю по телефонам: (3852)20-28-22,

с 8.00 до 17.00 или 8-800-100-81-02 (круглосуточно, бесплатно).

Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Алтайском крае:

г. Барнаул, пр.Строителей, дом 4Б, эл. почта:oms_altai@kapmed.ru

Сайт: www.kapmed.ru

Автор: Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Алтайском крае.

Газета «К Новым Рубежам»

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