К Новым Рубежам: Минприроды Алтайского края уведомляет

Минприроды уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы: проектные материалы "Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2021-2022 гг. на территории Алтайского края".

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Планируемую деятельность по добыче охотничьих ресурсов на период с 01.08.2021 до 01.08.2022 планируется осуществлять на территории муниципального образования Локтевский район Алтайского края. Цель намечаемой деятельности: установление объемов (лимитов и квот) на добычу охотничьих ресурсов для организации и проведения промысловой, спортивной и любительской охоты в период с 01.08.2021 до 01.08.2022. Заказчик: Минприроды Алтайского края/управление охотничьего хозяйства, 656049, г. Барнаул, ул. Чкалова, 230, тел. 8(3852)29-68-23, e-mail: mail@altaipriroda.ru, факс: 8(3852)29-67-80.

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: администрация Локтевского района Алтайского края, Чичикин С.В., тел. 8(38586)3-20-71.

С проектом лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года в Алтайском крае можно ознакомиться на сайте Минприроды Алтайского края www: altaipriroda.ru в разделе «Охотничье хозяйство» с 31 марта 2021 года. Замечания и предложения по проектным материалам направлять по адресу: Минприроды Алтайского края/управление охотничьего хозяйства, 656049, г. Барнаул, ул.Чкалова, 230, тел. 8(3852)29-68-23, e-mail: mail@altaipriroda.ru, факс: 8(3852)29-67-80.

Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы состоятся 4 мая 2021 г. в 15 часов по адресу: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а, в зале администрации района.

Автор: МАУ "Редакция газеты "К новым рубежам"

Газета «К Новым Рубежам»