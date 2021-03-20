К Новым Рубежам: Министр социальной защиты Алтайского края: «Размер выплаты на детей от трех до семи лет будет ранжироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи»

Сегодня, 15 марта, на аппаратном совещании в Правительстве Алтайского края министр социальной защиты региона Наталья Оськина проинформировала о новом порядке начисления выплат на детей.

31TV.RU

Напомним, что 10 марта 2021 года Президент России Владимир Путин подписал указ № 140, в соответствии с которым размер выплаты на детей от трех до семи лет будет ранжироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи.

«Предоставление выплаты на детей от трех до семи лет — это достаточно резонансный документ. Он затрагивает интересы порядка 87 тысяч получателей. В ближайшее время Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации будут пояснены правила предоставления данных выплат», – отметила министр.

Размер выплаты может составлять 50, 75 или 100 % прожиточного минимума на детей, установленного на дату обращения. В Алтайском крае в 2021 году суммы выплат составят 5 305,5, 7 958,25 или 10 611 рублей соответственно.

По словам министра, 50 % регионального прожиточного минимума на детей принимается за базовый размер ежемесячной выплаты. Если при выплате в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата будет назначаться в размере 75 %. Если же и в этом случае среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 100 %.

Перерасчет размера выплаты будет производиться на основании заявлений граждан, поданных ими после 1 апреля 2021 года.

По предварительной оценке, в повышенном размере с 1 апреля 2021 года выплата будет предоставлена порядка 75 тысячам граждан.

Справка: Новая мера социальной поддержки семей с детьми введена в России с 1 июня 2020 года. По состоянию на 12 марта 2021 года в Алтайском крае ежемесячные выплаты предоставлены 87 109 гражданам на 109 080 детей на общую сумму 6,5 миллиардов рублей, в том числе в 2021 году семьям выплачено порядка 1 миллиарда рублей.

Автор: Подготовлено по заказу управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края .

Газета «К Новым Рубежам»