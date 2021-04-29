К Новым Рубежам: Медицинские организации Алтайского края с 4 по 7 мая будут работать в обычном режиме

Министерством здравоохранения Алтайского края принято решение о работе в выходные дни с 4 по 7 мая в прежнем режиме. Пациентам будет оказываться не только экстренная и неотложная медицинская помощь, но и плановая.

Минздрав Алтайского края.

— За время вынужденной приостановки плановой медпомощи в период пандемии у жителей накопилась масса проблем со здоровьем. Поэтому сейчас наша задача, как можно быстрее выявить их и назначить необходимое лечение. К тому же на данные дни жители записаны на вакцинацию против коронавирусной инфекции, ранее уже выданы направления к узким специалистам и на госпитализации. Мы не можем лишить их медицинской помощи, — прокомментировал министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Он также отметил, что совместно с региональным Министерством образования и администрацией города Барнаула решен вопрос по пребыванию детей медицинских работников в дежурных группах детских садов. При предъявлении документа из медорганизации в дошкольное образовательное учреждение о том, что сотрудник работает с 4 по 7 мая, ребенку будет обеспечено место в саду.

Напоминаем, в случае возникновения конфликтной ситуации или невозможности пройти того или иного специалиста, рекомендуем обращаться в администрацию медицинских организаций. Контактные данные руководства каждой поликлиники и больницы указаны на сайтах учреждений здравоохранения.

Также по вопросам оказания медицинской помощи вы можете обратиться по телефону Горячей линии 8-800-350-3525 или телефону Министерства для устных обращений граждан (3852) 62-36-48 с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

Автор: Минздрав Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»