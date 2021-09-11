К Новым Рубежам: Льва Толстого — на свалку?

На днях, вынося мусор, увидела, что рядом с контейнерами ТКО лежат кем-то выброшенные книги, осиротевшие, зачитанные, но ещё крепенькие, в хороших переплётах. Читать бы их ещё да читать.

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Лев Толстой, читаю на переплётах, «Воскресенье», «Война и мир». На «Анне Карениной» кто-то сердобольный поставил мисочку для бродячих животных…

Вспоминаю, как в студенческие годы нам не хватало произведений художественной литературы, изучаемых в университете. Мы подолгу стояли в читальном зале краевой библиотеки в длинной очереди за томами классиков русской и зарубежной литературы (на абонементе их было и вовсе не достать), чтобы прочесть, проанализировать, подготовиться к семинару. А как трудно было приобрести для своей домашней библиотеки такие книги. «Да куда ж их теперь девать-то? – сокрушается знакомая, которой рассказала об увиденном мною на мусорной свалке. – У меня целая стена в комнате забита книгами: мы с мужем их прочитали, дети прочитали, внуки. А теперь-то апофеоз гаджетов, правнуки вряд ли возьмут эти бумажные «реликвии» в руки. Представьте, если мы надумаем переезжать, куда определять книги? Нести на свалку рука не поднимется, с таким трудом в советское время добивались подписки на библиотеку всемирной литературы. Наличие домашней библиотеки было признаком культуры, интеллигентности семьи, а книги – неотъемлемой частью нашей жизни. А теперь что же?»

Действительно, домашняя библиотека сегодня – как тот чемодан без ручки: и выбросить жалко, и тащить неудобно. Вариантов, куда определить эту семейную ценность, несколько. Отнесите книги в муниципальные и сельские библиотеки, здесь их примут в дар. Конечно, те из них, в которых библиотека нуждается. Можно предложить книги для больницы, больные, находящиеся на излечении, в том числе и дети, на досуге почитают. Стоит обратиться и в дом-интернат для одиноких престарелых людей: там, думаю, тоже не откажутся принять качественную литературу, чтобы сформировать библиотеку.

А впрочем, можно, конечно, сдать старые книги и в макулатуру. Такой вариант всё-таки предпочтительнее, чем на свалку, поскольку книги переработают в бумагу – для новых книг. «Я с детства очень люблю читать, – говорит один из знакомых, мужчина лет сорока. – За книгой мы с отцом проводили много времени, они нас очень крепко связывали. Для меня книга не только источник информации – это ещё и ностальгия, приятные воспоминания о детстве и юности, связь поколений. Выбросить книги — значит поступить по отношению к ним предательски». Давайте будем отдавать старые книги в добрые руки, находить им приют в тех местах, где их ждут и будут читать с благодарностью.

Автор: Т. РЕЙЗВИХ.

Газета «К Новым Рубежам»