К Новым Рубежам: Красиво идут

Годы на заслуженном отдыхе становятся тем временем в жизни, которое можно посвятить себе любимому.

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Хотя возраст уже даёт о себе знать – потому заставляет подумать прежде всего о здоровье. И популярным занятием у многих пенсионеров становится северная ходьба, которую ещё называют скандинавской.

Ходьба с палками – совмещение приятного с полезным: ты гуляешь на свежем воздухе в своё удовольствие, одновременно давая организму посильную, но значительную физическую нагрузку. Не раз замечала, как горняцкие приверженцы этого вида спорта бодро шагают по тротуару, ведущему в город от посёлка известкового завода. Вот пара пожилых женщин утром возвращается с прогулки: щёчки порозовевшие, в глазах молодой блеск. Ну как не позавидовать, мои-то палки для ходьбы пока тихонько стоят дома, в уголке.

Заметно, что в городе нашем пенсионеров-спортсменов становится всё больше. Хотя зимой они чаще видны в разных точках Горняка, чем летом: видимо, в тёплое время года заряжаются здоровьем на огородных грядках.

Часто вижу, как со стороны посёлка элеватора чётким шагом движется немолодой мужчина, благо, в этих местах также проложен тротуар. А по улице Алтайской в ярких одеждах курсируют молодцеватой походкой две дамы. Приблизившись, узнаю в них своих знакомых: улыбаются, кивают мне, а сами так увлечены своей спортивной ходьбой! Привычно правильно отмеряют шаг за шагом – и получается у них так, будто летят со своими палками, не касаясь ногами земли. Красиво идут!

– Влюбились, – говорят с улыбкой, – в этот вид спорта. Он дарит и дружеское общение, и единение с природой. Нам так нравится бывать на свежем воздухе. И организм спасибо говорит, ведь ему это полезно, и эстетическая составляющая в этом занятии немалая.

Трудно не согласиться, ведь каких-то полчаса ходьбы обеспечивают и хорошее настроение, и подъём сил на целый день.

Другая знакомая, тоже пожилая дама, со знанием дела поясняет мне, что северная ходьба правильно формирует осанку, улучшает пищеварение, фигуру, кровообращение, помогает суставам. Между прочим, фактически это ходьба на руках. Человек «висит» на палочках, переносит нагрузку на руки, чтобы разгрузить позвоночник, тазобедренные и коленные суставы.

Однако, как и в любом виде спорта, инструктор необходим: он поможет правильно подобрать палки, обувь. Объяснит, что угол между плечом и предплечьем должен составлять 90 градусов, что ходить нужно с приподнятым подбородком, много или мало – на ваш выбор, но обязательно каждый день. Если появится одышка, темп снизить и идти спокойно.

Правила немудрёные, освоить их нетрудно, зато сколько удовольствия получите! А для северной ходьбы есть в городе все условия: сквер, просторный стадион, широкие тротуары. Некоторые, наслышана, даже выезжают за город, чтобы потом оставить автомобиль и шагать по просёлочным дорожкам. Вот здорово-то!

Автор: Т. Рейзвих

Газета «К Новым Рубежам»