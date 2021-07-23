К Новым Рубежам: Кому положены выплаты на детей от 6 до 18 лет и как их получить

С 15 июля Отделение Пенсионного фонда России по Алтайскому краю начнет принимать заявления на новую единовременную выплату семьям с детьми от 6 до 18 лет.

https://bizbi.ru

Ее получат родители свыше 369 тысяч детей региона. Также выплата предназначена инвалидам или гражданам с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам.

Большинство заявлений на новую выплату будут сформированы автоматически по имеющимся у фонда данным и отразятся в личном кабинете родителей на портале госуслуг. Чтобы завершить оформление выплаты, родителям нужно проверить актуальность информации в предзаполненном заявлении и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.

«Для заполнения заявлений используют информацию, собранную в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя фамилию, имя, отчество и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные актовой записи о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны и должны быть изменены, родителю, подающему заявление, необходимо откорректировать информацию. Заявление может быть направлено только одним из родителей», — разъясняет управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Алтайскому краю Борис Трофимов.

Предзаполненные заявления с 11 июля начали появляться в личных кабинетах родителей, в том числе у тех, кто в прошлом году подавал заявления в клиентской службе Пенсионного фонда России, а потом завел электронный кабинет. Непосредственно прием заявлений на портале госуслуг станет доступен с 15 июля и продлится до конца октября. При наличии права родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего этого периода. Помимо портала госуслуг, заявления будут также принимать во всех клиентских службах Пенсионного фонда, сообщают в ведомстве.

Заявление рассматривают в течение пяти рабочих дней, а в отдельных случаях в течение 10 рабочих дней. «Зачисление только на карту «Мир» не распространяется на единовременные выплаты или выплаты, осуществляемые с периодичностью реже одного раза в год. Также эту единовременную выплату не учитывают в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки, она не относится к доходам, на которые могут обратить взыскание по исполнительным документам», — уточняет Борис Трофимов.

Подать электронное заявление не смогут лишь представители заявителя по доверенности — им понадобится личный визит.

Единовременная выплата устанавливается на основании сведений, имеющихся у фонда, нет необходимости представлять документы лично. Исключением станет рождение ребенка за пределами России, в этом случае необходимо предоставить свидетельство о рождении с переводом в клиентскую службу.

Справка: единовременная выплата 10 тысяч рублей положена родителям, усыновителям, опекунам, попечителям детей в возрасте от 6 до 18 лет. Под выплату подпадают дети, которым исполнится шесть лет не позднее 1 сентября этого года, независимо от факта обучения, а также инвалиды и граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающие обучение по основным общеобразовательным программам, или их родители. При этом родители и дети, на которых оформят выплаты, в обязательном порядке должны иметь российское гражданство и жить в России.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

Газета «К Новым Рубежам»