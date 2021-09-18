К Новым Рубежам: Комбайнёр на жатве главный

Урожай никогда не давался аграриям легко, вот и сейчас все силы тружеников полей района направлены на борьбу за каждый колос, каждое зернышко.

. А.Н. Южаков

С утра и до позднего вечера трудятся с полной отдачей комбайнеры, механизаторы, водители, повара, работники зерноочистительных токов, ремонтных служб, агрономы. Все они внесут свою лепту в районный каравай, и очень скоро героев жатвы ждет заслуженный праздник урожая. А пока, в разгар главной страды 2021 года, «Рубежка» побывала в Покровке, на полях ООО «Колос».

Для общества с ограниченной ответственностью «Колос» нынешний уборочный сезон далеко не первый и вполне удачный – в хозяйстве давно научились справляться с трудностями и погодными условиями, используя современные технологии. На день нашего визита, а это был минувший вторник, на полях сельхозпредприятия было убрано 60% урожая зерновых. На поле, куда мы приехали, гудели зерноуборочные комбайны, в строгой последовательности они шли по рапсовому полю. Любо-дорого смотреть на силу и мощь жатки, захватывающей стручки хрупкого растения. Здесь же сновали КамАЗы, они уезжали на ток и вновь возвращались ждать, когда их кузова вновь наполнят семенами. И вот первым к краю поля подъехал комбайн «Клаас Тукано» под управлением механизатора А.Н. Южакова.

– Это наш опытный комбайнёр, – представил его бригадир по растениеводству ООО «Колос» А.В. Локтионов, – он, как и другие механизаторы, считается у нас универсалом. К примеру, вчера до обеда зябь пахал, а с обеда пересел на комбайн.

В профессию механизатора Анатолий Николаевич влюбился ещё в детстве, когда увидел пашню из кабины комбайна своего отца. Еще тогда он твёрдо решил идти по его стопам. Свою трудовую деятельность начал в 2003 году в хозяйстве С.А. Бенслера и сейчас продолжает возделывать поля, на которых работал отец. В этом году вместо привычной техники белорусского и российского производства ему доверили новенький, современный комбайн «Клаас Тукано» и один из лучших в мире высокотехнологичный немецкий трактор «Фендт», позволяющие одновременно повышать результаты труда и работать в комфортных условиях.

– Работать на таком комбайне, – признаётся сам механизатор, – одно удовольствие. Несмотря на летнюю тридцатиградусную жару «за бортом», в кабине прохладно и комфортно: ни пыли, ни шума. Это же иномарка, здесь есть сенсорный экран, где отображается техническое состояние основных узлов комбайна и много других нужных функций. Ещё больше возможностей у «Фендта», к примеру, настроишь программу, и он сам пашет. Когда у тебя в руках хорошая техника и солнце светит, как сегодня, то и настроение есть работать, и дело идет.

Жатва, по словам Анатолия Николаевича, уже стала делом привычным. Выходишь в поле, говорит, намечаешь себе план работы на сегодняшний день, сколько примерно сможешь сделать, заводишь мотор и вперед. На этом поле осталось убрать около 300 га рапса, а дальше – лён, пшеница, подсолнечник. Да, труд работника сельского хозяйства нельзя назвать легким, однако здесь механизаторы довольны тем, что руководитель сельхозпредприятия создает все условия для исполнения ими трудовых обязанностей и достойно этот труд оплачивает.

Кроме основной работы наш герой вместе с супругой, которая в данный момент находится в декретном отпуске, занимаются разведением домашнего хозяйства, ведь трудолюбия деревенским жителя не занимать. А после нашего короткого разговора механизатор, легко запрыгнув в кабину комбайна, вновь принялся за привычное дело. И он понимает – от его умения и усердия в немалой степени зависит то, как будет проходить вся уборочная кампания.

– Комбайнер на жатве главный, – говорит бригадир, провожая взглядом работника, – и в тех, кто у нас работает, мы уверены, подвести может лишь техника и погода, а люди нет.

В народе когда-то говорили: «Не тот пахарь, который хорошо пашет, а тот, который любуется своей работой». Точно так можно сказать и о каждом из механизаторов ООО «Колос», занятых в сельскохозяйственных работах. Причем они не просто трудятся не покладая рук, обеспечивая тем самым высокие темпы выполнения полевых работ, но делают это с душой, искусно, чтобы засеянное поле и глаз радовало, и урожай был богатый. Нынешняя уборочная кампания ещё не завершена, потому пожелаем аграриям нашего района лёгкой работы, хорошей погоды и высокой урожайности. Спасибо за ваш труд.

Автор: С. КУРНОСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»