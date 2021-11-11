К Новым Рубежам: Когда размер имеет значение

На сегодняшний день размер заработных плат в крае вызывает много вопросов.

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Так, официальная статистика говорит, что в I полугодии 2021 г. средняя зарплата в крае составляла 31328 рублей. Однако инфляция у нас, к сожалению, несколько выше, чем в целом по стране.

Сейчас мы находимся в стадии переговоров с работодателями и Правительством по минимальной заработной плате в крае.

В бюджетном секторе «минималка» будет составлять 13617 рублей, что соответствует размеру МРОТ в России на 2022 год. А вот для реального сектора экономики эта цифра пока обсуждается. Учитывая, что последние 3 года она не менялась и составляет сегодня 13000 рублей, пришло время ее пересмотреть в большую сторону.

Исходя из амбициозных планов Правительства Алтайского края – увеличить в 2022 году на 15,9% зарплату бюджетников, власть задала определенный темп. Профсоюзы согласны с этим. Если хотим выйти из аутсайдеров среди регионов по уровню заработной платы, мы должны её не просто индексировать на процент инфляции, а двигаться опережающими темпами.

Поэтому мы предлагаем установить размер минимальной заработной платы в крае на 2022 год в размере 16638 рублей, без учёта районного коэффициента, компенсационных и стимулирующих выплат.

Считаю, что реальный сектор экономики должен стать драйвером в во-просе увеличения и роста заработных плат в крае!

Автор: Председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван ПАНОВ.

Газета «К Новым Рубежам»