К Новым Рубежам: Когда алтайские пенсионеры получат майские пенсии

Изменился график выплаты пенсий за май. Отделение ПРФ по Алтайскому краю сообщает, что, в связи с праздничными и нерабочими днями в период с 1 по 10 мая 2021 года, доставка пенсий и иных социальных выплат будет осуществлена следующим образом:

ПФР

29 апреля 2021 года кредитными организациями будет произведено зачисление пенсии и иных выплат за май 2021 года — тем, кому пенсия и другие выплаты зачисляются на счет ежемесячно 8 числа;

доставка пенсии через отделения почтовой связи будет осуществляться в обычном режиме в соответствии с графиком и с учетом режима работы отделений почтовой связи (в отделениях почтовой связи выходными (праздничными) днями в мае 2021 года являются 1 и 9 мая).

Автор: Отделение ПФР по Алтайскому краю.

Газета «К Новым Рубежам»