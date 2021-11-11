К Новым Рубежам: Как уберечь материнский капитал от мошенников

На фоне пандемии коронавируса в стране вновь активизировались мошенники. Они предлагают людям обналичить маткапитал.

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На подъездах домов и остановках снова стали активно расклеивать объявления, в которых говорится о помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала (МСК). Отделение ПФР по Алтайскому краю предупреждает, что зачастую предлагаемые схемы являются незаконными и могут повлечь за собой весьма негативные последствия.

По всей стране зафиксировано уже немало случаев, когда семьи, обращаясь к таким фирмам, лишались всей суммы маткапитала. Не стоит забывать, что какие-либо операции с ним, предполагающие обналичивание через третьих лиц, являются незаконными и влекут за собой наказание. Сертификат на материнский капитал – это государственный документ, махинации с которым преследуются по закону.

ОПФР по Алтайскому краю напоминает: законных способов «обналичить» материнский капитал не существует.

Владелец сертификата может выбрать следующие направления использования средств МСК:

— улучшение жилищных условий;

— получение ежемесячной выплаты на второго ребенка до 3-х лет малообеспеченным семьям;

— оплата образования ребенка, в том числе дошкольного;

— формирование накопительной пенсии матери;

— приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

С января текущего года размер маткапитала составляет 483 881,83 руб. на первого ребенка, на второго — 639 431,83 руб. Воспользоваться средствами можно, когда ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года.

Исключение — оплата первоначального взноса, погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты по кредитному договору (договору займа) с банками, кредитными организациями, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, оплата платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования.

Справочно: с начала действия программы, с 1 января 2007 года, в Алтайском крае выдано 198 794 сертификата на маткапитал, из них 20 318 – проактивно.

Автор: Отделение ПФР по Алтайскому краю.

Газета «К Новым Рубежам»