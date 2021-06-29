К Новым Рубежам: Как выйти из бедности?

Порой идёшь по улице, и печальная картинка режет тебе глаза: между ослепительно блистающими иномарками, припаркованными перед супермаркетом, пробирается старушка с пятикилограммовым мешочком муки или сахара. Неправда ли, резкий контраст?..

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Сгорбившись, старушка несёт купленный продукт домой – это её продовольственный резерв на месяц, а может, и дольше.

Впрочем, бедность в нашей жизни выступает под разными личинами, и далеко не всегда она связана со старостью. Много нуждающихся молодых, многодетных семей. И знаете, что самое несуразное? Даже честно, добросовестно работающие люди порой не могут обеспечить достойный уровень жизни себе и своим детям.

«Бедность не порок» – считал русский классик-драматург Островский. А мне вот думается, что бедность граждан – это большой порок государства. Большая беда, которую, конечно, не преодолеть одномоментно. Какие же пути решения предлагаются? Например, отмена НДФЛ для граждан, чей ежемесячный заработок не превышает 20 тысяч рублей. При этом следует поднять налог на прибыль тем, чей доход превышает 100 миллионов рублей в год. Ещё одна предлагаемая мера – изменить систему формирования бюджетов, дополнив их отчислениями из всех налогов и сборов в Российской Федерации.

Система налогообложения напрямую влияет на качество жизни сельского населения, так как поселковые бюджеты на 60% состоят из отчислений НДФЛ. Госпрограммы, такие, как «Земский доктор» и «Сельский учитель», работают далеко не настолько эффективно, как задумывалось, поскольку в сёлах нет условий для качественной жизни. Где-то даже детей приходится возить в школу за несколько километров, отсутствует доступное здравоохранение, нет необходимой инженерной инфраструктуры.

Влияют – и ещё как! – на благополучие россиян тарифы на услуги ЖКХ, «съедающие» нынче существенную долю семейного бюджета. В этом плане есть вполне реальные меры, которые позволят снизить платежи, сократив соответствующие траты для семей. Для этого, считают компетентные лица, необходимо навести порядок в тарифном регулировании, провести эффективный аудит всей отрасли. Эти предложения по борьбе с бедностью были представлены разработчиками на рассмотрение премьер-министру М. Мишустину. И?..

Когда же ситуация начнёт меняться к лучшему, а те, у кого туго затянуты пояса, кто не живёт, а выживает, наконец, почувствуют заботу богатого и сильного государства о себе? Высшие должностные лица страны любят говорить, что люди – наша главная ценность. Хотелось бы, чтобы это дали понять – на деле, а не на словах – самим людям, обычным рядовым гражданам, которые привыкли безропотно трудиться и надеяться только на себя, на свои силы. И на своё здоровье – не дай Бог, подкачает, тогда всё, труба!

Автор: Т. РЕЙЗВИХ.

Газета «К Новым Рубежам»