К Новым Рубежам: Как живётся в интернате?

С 1 по 10 декабря 2021 года объявлена декада, посвящённая Международному дню инвалидов. Это время – очередное напоминание обществу, чтоб было внимательным к людям с ограниченными возможностями, чтоб совершенствовалась социальная защита.

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Отношение к домам престарелых и интернатам, где проживают инвалиды, неоднозначное. Но зачастую такой дом-интернат становится единственной приемлемой альтернативой для одиноких и больных людей: только здесь они могут рассчитывать на необходимый круглосуточный уход, медицинскую помощь. В нашем районе несколько таких учреждений. Одно из них – Масальский психоневрологический интернат.

Первое, что замечаю, подъезжая к Масальскому дому-интернату, – он больше похож на хороший санаторий. Двор представляет собой ухоженную территорию с цветниками, чуть в стороне примечаем деревянную баньку. Имеется тут и собственный огород.

Внутри здание интерната поддерживает первое впечатление: тепло и светло, уютно. Учреждение стало надёжным пристанищем для 61 проживающего. Каждый из них со своей, порой очень непростой судьбой, практически все – люди, страдающие психоневрологическими заболеваниями, нуждающиеся в постоянных помощи и уходе. Но при этом здешние обитатели умеют искренне радоваться жизни, смеяться и мечтать.

– Жизнерадостности наших постояльцев нам всем стоит поучиться, – говорит старшая медсестра Масальского психоневрологиче ского интерната О.Б. Белодедова. – Они очень добрые, нет чёрство- сти, чувства зависти.

Весь день у пациентов интерната расписан по минутам. Подъём, зарядка, процедуры, завтрак… Когда наступает свободное время, предаваться безделью тоже никто не хочет. Одни занимаются в кружках по лепке, рисованию или чтению, другие наводят порядок в своих комнатах. Молодые люди всегда могут присоединиться (и часто с удовольствием это делают) к трудовой деятельности в столовой, прачечной, а также к работе по благоустройству территории, которая возобновляется каждый день.

– У нас есть ответственный по выращиванию рассады, – продолжает рассказывать Оксана Борисовна, – это Михаил Неизвестный. Под его руководством заядлые огородники интерната делают грядки, сеют, поливают и пропалывают. Главным цветоводом можно назвать Надежду Кручинину. Вообще, все наши проживающие при деле, которое выбирают сами, по душе. К примеру, Максим Аверин – первый помощник, если нужно кого-нибудь из пациентов-колясочников отвезти на обследование в больницу или, скажем, почистить территорию. Никого не нужно упрашивать: вот, нынешней ночью шёл снег, и наши мужчины сами меж собой договариваются и рано утром идут на очистку.

Занятия физкультурой и прогулки на свежем воздухе входят в ежедневный распорядок дня. Как раз в день нашего визита шли «Весёлые старты» под ярким девизом: «Мы сильные, задорные и ловкие». Инициаторы спортивного праздника – коллектив учреждения и сами проживающие. Заботятся организаторы досуга, конечно, не только о физкультурном развитии. От души стараются, чтобы разнообразить свободное время интересными и полезными занятиями, которые помогут живущим здесь людям уютно и комфортно себя чувствовать. В тёплой семейной атмосфере проходят поздравления именинников, дружеские чаепития с музыкальными программами. В данный момент в разгаре хлопоты по подготовке к Новому году – разучиваются сценки, танцы, песни. С горящими глазами корреспонденту разъясняют:

– Декабрь пролетит незаметно, ведь впереди ещё много дел! Нужно успеть хорошенько украсить актовый зал, и обязательно комнаты.

Специально отметим, что пообщаться с некоторыми проживающими нам удалось, лишь строго соблюдая все необходимые ковидные ограничения. Разговорились с семейной парой Якова и Лидии Петкер, которые приехали сюда из Троицкого интерната.

– Мы с Лидой знакомы больше двадцати лет, – пояснил Яков, – а поженились четыре года назад. За всё время в каких только учреждениях не бывал: сначала в Мамонтовском, потом в Бийском доме престарелых, двадцать два года прожил в Троицком. Теперь вот с супругой перевелись в Масальский интернат. Так что мне есть с чем сравнивать, и здесь – лучшие условия проживания. Нам сразу выделили отдельную комнату со всей необходимой мебелью. Жене ещё были необходимы туалетный столик и комод для вещей, так здешние сотрудники помогли всё и выбрать, и завезти.

Супруги вместе наводят уют, говорят, приехали они сюда надолго. Оба активные и позитивные, они будто притягивают к себе остальных, потому вечерами в их комнате оживлённо. Допоздна хозяева и гости шутят, смеются, обсуждают различные темы. Лидия хорошо поёт и танцует, увлекается изготовлением картин посредством алмазной мозаики. А Яков всегда рядом с любимой. Признаётся: любит радовать и удивлять жену, потому утренней традицией стал свежесваренный кофе для неё.

– Покупает мне безумное количество вещей, чтобы всегда хорошо выглядела, – улыбается Лидия, – и если это шапка, то будет приобретена не одна, а сразу четыре!

Сотрудники интерната тоже заметили:

– Он просто живёт для неё, а она – всегда с ним в полном согласии.

Ещё одним нашим собеседником стал самый молодой житель Масальского дома-интерната Константин Вахромеев, бывший воспитанник Тюменцевского детского дома.

– Никогда отсюда не уеду, – сразу заявил Костя, – здесь очень хорошо! В комнате нас четверо, мы сдружились. Все вместе любим музыку слушать, в компьютерные игры «резаться». Ещё я увлекаюсь оригами. А летом ездили на рыбалку, купались, загорали. Пикник устроили – колбаски жарили. Здорово было!

На вопрос, почему выбрали именно Масальский психоневрологический интернат, многие из проживающих отвечали нам одинаково: «По отзывам». Ещё в детских домах эти ребята заводят знакомства в соцсетях и по телефону, которые продолжаются позже, после распределения в специализированные дома-интернаты. Приятели делятся, каковы условия проживания. В итоге желающих переехать именно в Масальский интернат – хоть отбавляй. Именно так, по совету товарищей, прибыл сюда ещё один собеседник, Максим.

– Был удивлён, – говорит парень, – рассказам, что здесь постоянно котлеты на обед дают, домашние пельмени и другие вкусности. Не верил. А оказалось, правда. Спасибо нашим поварам!

– В этом учреждении проживаю уже четырнадцать лет, – подытожила наш общий разговор Надежда Кручинина, – и знаю точно: если к нам приезжают, то остаются надолго. Просто директор здесь – идеальная. Можно обратиться по любому вопросу, всегда поможет, подскажет и пойдёт навстречу. И весь коллектив интерната замечательный, добрый.

Идёт время, сменяются обитатели этого дома… Неизменным остаётся одно: искренность и доброта человеческой души, забота о каждом человеке. Масальскому интернату удаётся справляться с грандиозной целью – помочь тем, кто оказался обездоленным судьбой, окрепнуть духом и стать, насколько возможно, сильными, уверенными. Научиться помогать самим себе, двигаться вперёд и просто быть нужными, себе и другим.

Автор: С. КУРНОСОВА

Газета «К Новым Рубежам»