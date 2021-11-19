К Новым Рубежам: Как жители Локтевского района могут купить дрова дешевле?

Стоимость топлива в этом году существенно выросла. В среднем колотые дрова с доставкой продают за 2200 – 3200 рублей за кубометр – почти на 1000 рублей дороже, чем год назад.

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Предприниматели объясняют рост цен увеличением расходов на распиловку, колку и транспортировку дров до покупателя.

Но, как отмечают в Минприроды региона, рачительные хозяева, которые не готовы переплачивать за комфорт, могут неплохо сэкономить на заготовке топлива на зиму.

В соответствие с краевым законом 87-ЗС жители региона могут получить льготнуюдревесину для собственных нужд – один раз в год 8 кубометров. Для этого нужно подать заявление в администрацию села до 1 июля года, предшествующего заготовке.

Документ

Дождавшись своей очереди, уже заготовленную льготную древесину долготьем можно купить в лесничестве или у арендатора лесного участка за 600 рублей за кубометр.

Также можно заготовить дрова самостоятельнона том участке, который определит лесное предприятие. В последнем случае кубометр дров обойдётся в среднем 47 рублей. При этом расходы по самостоятельной заготовке, транспортировке, распиловке и колке покупатель берет на себя.

Если не хочется ждать в очереди, то можно обратиться для покупки дров долготьем напрямую в лесничество или к арендатору лесного участка. Но за сэкономленное время придётся доплатить – цена за кубометр при этом будет составлять 1100-1200 рублей. Найти адреса и контакты лесных предприятий края можно по ссылке ниже. Расходы на подготовку дров и транспортировку также лягут на плечи покупателя.

Автор: Подготовлено Центром управления регионом.

Газета «К Новым Рубежам»