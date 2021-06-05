К Новым Рубежам: К аграрному производству — с позитивом

На прошлой неделе в нашем районе побывал председатель АКЗС А.А. Романенко.

. А.Н. Волженин (в центре) рассказывает о производстве.

Он не только принял участие в работе сессии районного Совета депутатов, но и посетил с главой муниципалитета Г.П. Глазуновой одно из успешно развивающихся предприятий района – ООО «Успенский элеватор», руководит которым А.Н. Волженин. Анатолий Николаевич встретил гостей у проходной: проводив на территорию предприятия, рассказал и наглядно показал, что удалось сделать за несколько лет.

Элеватор перешёл в собственность нынешнего хозяина в 2017 году. До этого, по словам А.Н. Волженина, данное производство либо вообще простаивало, либо много лет функционировало без капитальных вложений.

– На момент приобретения элеватор был в плачевном состоянии. Взялись за ремонт, и немало удалось сделать за четыре года. Но ещё больше работы предстоит, – поделился планами Анатолий Николаевич.

А также отметил, что поднять предприятие практически из небытия удалось благодаря гигантскому строительному опыту отца, Николая Гавриловича Волженина. Далее, представив присутствующим исполнительного директора Успенского элеватора В.П. Гончарова, добавил:

– Огромный вклад в развитие производства внес Виктор Петрович, который имеет солидные навыки экс-плуатации такого рода объектов. В своё время специально искали подходящего специалиста: нашли в Славгороде и пригласили к нам.

Производственные мощности зернохранилища состоят из непосредственно элеватора и складских помещений, а ещё исправно функционирующих лаборатории, весовой, машинно-тракторной мастерской, пивзавода, запущенного в эксплуатацию в прошлом году растворного узла, подъездных железнодорожных путей.

– Когда только пришли сюда работать, на всех без исключения складах кровля или рушилась, или её просто не было, – вспоминает генеральный директор. – Мы отремонтировали все 20 складских помещений, включая верхние и нижние галереи. Реконструирован и сам элеватор.

Большим достижением Анатолий Николаевич считает капитальный ремонт кровли главного сооружения, высота которого 42 метра. Непростое дело, но, как оказалось, вполне реальное. Стоит отметить и новые стеклопакеты, установленные в многочисленных оконных проёмах гигант-ского здания. Что касается функционала – здесь производится приёмка, сушка и хранение зерна. Имеются две мельницы, но обе они пока законсервированы за неимением спроса на муку.

Спикера краевого парламента интересовало всё: мощности производства, объёмы хранения и капвложений. Александр Алексеевич, слушая молодого руководителя и его исполнительного директора в неофициальной обстановке, задавал вопросы, уточнял цифры и детали, с интересом осматривал все объекты. В деловом разговоре находилось место и шутке. Так, заметив на одном из складов голубей, Романенко, улыбаясь, спросил: «Анатолий Николаевич, как с ними борешься?» – «В основном, уговорами», – последовал, тоже с улыбкой, ответ.

Общий объём хранения на элеваторе – 72 тысячи тонн, плюс 60 тысяч в складах. На 80% это предприятие обслуживает потребности сельхозпроизводства Н.Г. Волженина, соответственно, имеет возможность оказывать услуги и другим аграриям.

Как пояснил хозяин, нынче многие производители предпочитают хранить выращенную продукцию на собственных базах: каждый старается не упустить лишнюю копейку. В специализированные зернохранилища сегодня товар везут или в крайней ситуации, или на перевалку.

– Не представляю как мы раньше, без такого подспорья, работали, – говорит Анатолий Николаевич. – Ведь сушка и площади для хранения дают куда больше возможностей для манёвра, особенно если выдался влажный год. В прошлом году, например, сушили урожай до конца декабря. Если бы не мощности нашего элеватора, сгубили бы половину подсолнечника. Обходится сооружение, конечно, тоже недёшево.

Давно известно: где есть успешное большое производство, там обязательно начнут развиваться другие, как бы побочные. В данном случае это – производство пива. Запущено оно было два года назад, по словам Анатолия Николаевича, благодаря энергии Николая Гавриловича и Виктора Петровича. Полностью укомплектованный оборудованием цех простаивал, и на это опытные хозяйственники спокойно смотреть не могли. Виктор Петрович нашёл специалистов, восстановивших оборудование, Николай Гаврилович – технолога с Корболихинского пивзавода. Как полагается, получили лицензию. Непосредственно за саму работу взялся Руслан Демьяненко. Никогда ранее пиво он не варил, но всему научился, и теперь в одном лице – и технолог, и пивовар.

Процесс изготовления разливного нефильтрованного напитка занимает около месяца: брожение естественное, без ускорения добавками. Потому продукт получается достаточно высокой ценовой категории, но сбыт налажен. Пиво пользуется спросом в торговых точках нашего и Третьяковского районов, в соседнем Рубцовске и даже в Барнауле.

– Со стороны, наверное, всё вы- глядит довольно легко, – итожит хозяин, – вот явились новые собственники, запустили элеватор… На самом деле далеко не так. Самым трудным моментом для нас оказалось отсутствие людей. Когда пришли, здесь были два бухгалтера и три охранника. Собирали коллектив по крупицам, уговаривали вдвоём с Виктором Петровичем. Вначале столкнулись с колоссальным недоверием. Но по мере продвижения капитального ремонта ситуация менялась. Люди увидели, что работа пошла. Одновременно со строительством готовили к запуску оборудование: перебрали вентиляторы, поменяли ленты и так далее. Где-то смазать, что-то заменить, ревизировать – огромная, в целом, работа. И команда наша с ней справилась. Сейчас на предприятии работают более 60 человек. И это наше главное богатство.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Своим взглядом на то, каким получился данный визит в Локтевский район, поделился спикер АКЗС А.А. РОМАНЕНКО:

– Давно хотел посмотреть на это динамично развивающееся сельскохозяйственное предприятие, которое свой бизнес распространило на территории шести населённых пунктов: Масальского, Николаевки, Самарки, Новенького, Золотухи и Совпути. 25 тысяч га пашни плюс животноводческая отрасль, а теперь в производственный цикл включены также мощности элеватора. Данное предприятие чётко доказывает: несмотря на сложности, которые есть в сельском хозяйстве, при вдумчивом и позитивном отношении к аграрному производству можно делать серьёзные шаги в развитии, даже в зоне рискованного земледелия, к которой относится район. Если думать о производстве, инвестировать в его развитие, а не рассматривать только как средство обогащения, возможны очень большие перспективы. С одной стороны – развивается бизнес, с другой – растут бюджетные отчисления и направляются на развитие территорий, где эти производства существуют. Ну и главное: рабочие места с гарантированной зарплатой. Это дорогого стоит.

Автор: И. КУКСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»