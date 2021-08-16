ГОРНЯК22 16.08.2021
Горняк

К Новым Рубежам: Жители Алтайского края могут стать волонтерами Всероссийской переписи населения

Горняк22
9 часов Ago

Стартовал набор в волонтерский корпус Всероссийской переписи населения.

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В задачи его участников входит информирование о старте переписной кампании, а также консультирование граждан по вопросам участия в переписи.

Добровольцы пройдут специальное обучение. Во время работы им предоставят средства индивидуальной защиты.

Регистрация открыта до 15 сентября на сайте перепись2020.добро.рф.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

Газета «К Новым Рубежам»

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