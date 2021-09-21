К Новым Рубежам: Жители Алтайского края могут получить компенсацию за подключение к природному газу

14 сентября Губернатор Виктор Томенко подписал постановление о предоставлении единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан, подключившим свои жилые дома к природному газу.

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Напомним, в июле этого года партия «Единая Россия» выступила с инициативой компенсировать газификацию людям, которые оплатили подведение газа к домовладению до начала работы программы социальной газификации. Президент России Владимир Путин поддержал предложение и поручил внести законодательные изменения.

Постановлением Губернатора края утвержден порядок предоставления материальной помощи. Теперь собственники домов, которые после 21 апреля 2021 года заключили договоры и подключили газ, смогут получить компенсацию. Всего до конца 2023 года бесплатно подключиться к газовым сетям смогут жители 17 муниципальных образований Алтайского края, имеющих газифицированные населенные пункты.

Постановлением Губернатора Алтайского края существенно расширен перечень категорий граждан, имеющих право на компенсацию. В число получателей социальной поддержки вошли ветераны боевых действий, семьи погибших ветеранов боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лица, награжденные знаком «Жители блокадного Ленинграда» и участники Великой Отечественной войны. Кроме того, продолжена компенсация расходов малоимущим гражданам и семьям, а также тем, кому присвоен статус «дети войны» и находящимся в трудной жизненной ситуации. В зависимости от категории предусмотрена компенсация в процентном отношении 50%, 75% и 100% от понесенных на внутридомовую газификацию затрат.

Собственники домов, которые захотят воспользоваться компенсацией, могут обращаться в управления социальной защиты по месту проживания, через МФЦ или портал Госуслуг.

Справка. Перечень категорий граждан, которым будет осуществляться мера поддержки в части субсидирования затрат, связанных с приобретением газоиспользующего оборудования и доля возмещения:

в размере 100%, но не более 100 тыс.рублей от фактически произведенных расходов: бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; участники Великой Отечественной войны;

в размере 75%, но не более 75 тыс. рублей от фактически произведенных расходов: ветераны боевых действий, семьи погибших ветеранов боевых действий;

в размере 50 % от фактически произведенных расходов на проведение природного газа в жилой дом, но не более 50 тыс. рублей от фактически произведенных расходов: малоимущие одиноко проживающие граждане и семьи; граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации; граждане, имеющие статус «дети войны».

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»