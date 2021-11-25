К Новым Рубежам: Жить и верить

Ежедневно на все телефоны редакции звонят жители города и района. Темы обращений самые разные, но чаще всего это просьба о помощи в решении каких-либо проблем. Вот и этот день был самым обычным – до того момента, когда раздался очередной звонок.

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Ежедневно на все телефоны редакции звонят жители города и района. Темы обращений самые разные, но чаще всего, конечно, это просьба о помощи в решении каких-либо проблем. Вот и этот день был самым обычным – до того момента, когда раздался очередной звонок.

– Помогите мне, пожалуйста, найти подруг юности, я вас очень прошу, – подрагивал в трубке взволнованный женский голос.

Из короткого разговора стало понятно, что редакция газеты для нашей собеседницы – последняя надежда. Женщина проживает в Рубцовском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Ей всего 55 лет, но 13 из них она тяжело болеет, а сейчас и вовсе прикована к постели.

История жизни Ирины Александровны непроста: в детстве потеряла мать и воспитывалась в детском доме, рано пришла тяжёлая болезнь, а затем ударила ещё и гибель сына, после которой были, один за другим, три инсульта. Как говорит сама собеседница, практически единственное светлое воспоминание – время учёбы на повара в Староалейском кооперативном профессионально-техническом училище. Там она тесно сдружилась с двумя девушками из Горняка.

– Это были самые счастливые годы моей жизни, – рассказывает женщина, – а Таня и Лариса и сейчас для меня очень дорогие люди. К сожалению, время развело нас, я потеряла их из вида.

Ирина Александровна Г. уже не раз предпринимала попытки искать подруг, но поиски заходили в тупик, вновь и вновь откладываясь на неопределённое время. Вот и сейчас она могла поделиться только предположениями: однокурсницы, возможно, проживают в Горняке или в Жезкенте. Очень просила редакцию помочь и отчаянно надеялась, что та сможет это сделать.

В тот же день во все наши группы в социальных сетях мы разослали обращение с просьбой о помощи, указав данные Татьяны и Ларисы. Не прошло и суток, как одна из Татьяниных знакомых переслала ей наше обращение, и женщина позвонила в «Рубежку». В лучших традициях детективов пришлось даже задать пару вопросов, чтобы удостовериться: она – та самая Татьяна. В настоящий момент проживает на Дальнем Востоке, но планирует вернуться в Горняк в начале декабря. Возможно, тогда получится не просто держать связь с подругой по телефону, но и встретиться. А пока женщины сразу же созвонились и, несмотря на разницу во времени, проговорили, как рассказала потом Татьяна, больше часа: вспоминали юность, смеялись и плакали…

Ирина Александровна не ожидала, что наш поиск окажется столь быстрым и успешным. Её слова благодарности передаём тем нашим читателям, кто помогал и не остался равнодушным:

– Спасибо всем, кто откликнулся! Мне всю жизнь везло на хороших людей, правда. Они мне встречались всегда, и я всегда верила, что таких много. В очередной раз убедилась в этом. Мира всем и добра, а главное – здоровья.

Автор: И. КУКСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»